برايتون ضد مانشستر سيتي، يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره برايتون اليوم الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة



ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أمريكان إكسبرس معقل برايتون، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي



ومن المقرر نقل مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون على شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، وبالتحديد ستقام المواجهة على قناة beIN Sports HD 1.

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موقف برايتون ومانشستر سيتي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي



ويحتل فريق برايتون صاحب الرض والجمهور المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بينما يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 73 نقطة خلف أرسنال المتصدر وليفربول.

ترتيب الدوري الإنجليزي



1- آرسنال 77 نقطة

2- ليفربول 74 نقطة

3- مانشستر سيتي 73 نقطة

4- أستون فيلا 66 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 60 نقطة

6- مانشستر يونايتد 53 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

8- وست هام يونايتد 48 نقطة

9- تشيلسي 47 نقطة

10- بورنموث 45 نقطة

11- برايتون 44 نقطة

12- وولفرهامبتون 43 نقطة

13- فولهام 42 نقطة

14- كريستال بالاس 39 نقطة

15- برينتفورد 35 نقطة

16- إيفرتون 33 نقطة

17- نوتينغهام فورست 26 نقطة

18- لوتون تاون 25 نقطة

19- بيرنلي 23 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 16 نقطة

هالاند يغيب عن مباراة مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

وأعلن الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، رسميا غياب لاعبه إرلينج هالاند عن المباراة المقبلة أمام برايتون، والتي تجمعهما اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

وأكد جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة برايتون، غياب إرلينج هالاند بسبب الإصابة، بعدما غاب هالاند عن المباراة الماضية لـ مانشستر سيتي أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي، بسبب إصابة لم يتم تحديد طبيعتها.

وقال جوارديولا: "هالاند ليس جاهزا لمباراة الغد، لكن فيل فودين وجون ستونز بات بإمكانهما المشاركة".

وأتم تصريحاته في هذا الصدد: "صحيح أن هالاند لن يشارك في المباراة، لكن هذه ليست مشكلة بالنسبة لنا".