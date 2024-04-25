الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

موعد مباراة مانشستر
موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

برايتون ضد مانشستر سيتي، يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره برايتون اليوم الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة 


ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أمريكان إكسبرس معقل برايتون، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي


ومن المقرر نقل مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون على شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، وبالتحديد ستقام المواجهة على قناة beIN Sports HD 1.

Advertisements

موقف برايتون ومانشستر سيتي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي


ويحتل فريق برايتون صاحب الرض والجمهور المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بينما يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 73 نقطة خلف أرسنال المتصدر وليفربول.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي


1- آرسنال 77 نقطة
2- ليفربول 74 نقطة
3- مانشستر سيتي 73 نقطة
4- أستون فيلا 66 نقطة
5- توتنهام هوتسبير 60 نقطة
6- مانشستر يونايتد 53 نقطة
7- نيوكاسل يونايتد 50 نقطة
8- وست هام يونايتد 48 نقطة
9- تشيلسي 47 نقطة
10- بورنموث 45 نقطة
11- برايتون 44 نقطة
12- وولفرهامبتون 43 نقطة
13- فولهام 42 نقطة
14- كريستال بالاس 39 نقطة
15- برينتفورد 35 نقطة
16- إيفرتون  33 نقطة
17- نوتينغهام فورست  26 نقطة
18- لوتون تاون 25 نقطة
19- بيرنلي 23 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 16 نقطة

 

هالاند يغيب عن مباراة مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

وأعلن الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، رسميا غياب لاعبه إرلينج هالاند عن المباراة المقبلة أمام برايتون، والتي تجمعهما اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

 

وأكد جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة برايتون، غياب إرلينج هالاند بسبب الإصابة، بعدما غاب هالاند عن المباراة الماضية لـ مانشستر سيتي أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي، بسبب إصابة لم يتم تحديد طبيعتها.

 

وقال جوارديولا: "هالاند ليس جاهزا لمباراة الغد، لكن فيل فودين وجون ستونز بات بإمكانهما المشاركة".

وأتم تصريحاته في هذا الصدد: "صحيح أن هالاند لن يشارك في المباراة، لكن هذه ليست مشكلة بالنسبة لنا".

هالاند يغيب عن مباراة مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة ليفربول أمام إيفرتون

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

برايتون ضد مانشستر سيتي مانشستر سيتي برايتون الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون مانشستر سيتي ضد برايتون ترتيب الدوري الإنجليزي

مواد متعلقة

غلطة بفورة، موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة ليفربول أمام إيفرتون

هالاند يغيب عن مباراة مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، تحديد توقيت نهائي كأس إنجلترا
ads

الأكثر قراءة

حدثت في فيلم كوميدي عام 2004، بايدن كتبوا له "وقفة" ليصمت فقرأها ضمن خطابه (فيديو)

لمن استطاع إليها سبيلا، أسعار الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة بالمحال التجارية (صور)

أخبار مصر: زيادة أسعار سجائر وينستون وكامل وجولدن كوست، محافظة جديدة تنظم لمقاطعة الأسماك، وقف خدمات الكاش بشركات المحمول

السكك الحديدية تبدأ اليوم العمل بمواعيد التوقيت الصيفي والمترو غدا

سر عدم عرض مسلسل لعبة حب الحلقة 13 في موعدها

الجو هيقلب تراب، الأرصاد تحذر من طقس اليوم رغم انكسار الموجة الحارة

تجديد حبس شاب قتل والده في الخليفة

كلوب يعتذر لجماهير ليفربول وهذا ما قاله عن فرص الفوز بالدوري الإنجليزي

منوعات

المزيد

الرشفة بـ3500 ريال وتصنيفاته ما بتخيبش، قصة شاب سعودي في مهنة تذوق القهوة

بيع "لوحة الآنسة ليسر" المثيرة للجدل برقم خيالي في مزاد

خيول طليقة تركض بالشوارع تثير الذعر في لندن، ما القصة؟

شاب يقطع يد والدته لاستخدام أصابعها في الوصول لحسابها البنكي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الخميس 25-4-2024

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي صباح اليوم الخميس 25 - 4 - 2024

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 24-4-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

بعد دخولها في قصة حب جديدة.. رجال في حياة رانيا يوسف (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 25 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 25 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 25 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية