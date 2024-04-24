الخميس 25 أبريل 2024
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خارج الحدود

مسئول في العفو الدولية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بأسلحة وذخائر أمريكية

العفو الدولية، فيتو
العفو الدولية، فيتو

قال المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، بول أوبراين، إن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية  في غزة بأسلحة وذخائر أمريكية تعقيبا على مصادقة الرئيس الأمريكي جو بايدن علي حزمة مساعدات بقيمة 26 مليار دولار لإسرائيل.

وأضاف أوبراين  في منشور عبر منصة "إكس" أن أبحاث منظمة العفو الدولية تؤكد على ارتكاب جيش إسرائيل جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وتابع: "لهذا السبب، ندعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن إرسال الأسلحة التي يتم بواسطتها ارتكاب جرائم حرب".

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بايدن يوقع علي حزمة مساعدات عسكرية لإسرائيل

 ووقع الرئيس الأمريكي جوبايدن مساء اليوم، على قانون الأمن القومي الأمريكي الذي يشمل مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان.

 وقال بايدن إن حزمة المساعدات المقدمة لدولة الاحتلال وأوكرانيا وتايوان يصب في مصلحة أمن الولايات المتحدة بشكل مباشر، لافتا إلى أن واشنطن ستتحرك بشكل سريع لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

واستطرد الرئيس الأمريكى فى  كلمته مساء اليوم الأربعاء، إلى أن إرسال شحنات الأسلحة لأوكرانيا وإسرائيل سيبدأ خلال ساعات قليلة، مشيرا إلى أن واشنطن ستعمل على ضمان استخدام شحنات السلاح لأوكرانيا بالشكل الصحيح.

مجلس الشيوخ يوافق علي حزمة المساعدات العسكرية لإسرائيل

وعلق الديمقراطي جو بايدن خلال كلمته على  تمرير المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل قائلا:  يوم عظيم للسلام العالمي، مشيرا إلى أن القانون سيجعل أمريكا والعالم أكثر أمانا.

وكان قد وافق مجلس الشيوخ الأمريكي مساء أمس الثلاثاء على حزمة من مشاريع القوانين المتعلقة بمساعدة أوكرانيا وإسرائيل بالإضافة إلى مصادرة الأصول الروسية.

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