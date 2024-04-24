الأربعاء 24 أبريل 2024
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خارج الحدود

بايدن يخطئ أثناء قراءته لخطابه مستعينا بشاشة التلقين (فيديو)

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

استعان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أثناء إلقائه خطابه بـشاشة التلقين التعليمات مباشرة وبشكل حرفي حيث قال كلمة وقفة، والتي كانت ترشده إلى التوقف عن الكلام وليس لفظها.

 

 أخطاء بايدن عرض مستمر 

وقال بايدن: "تخيلوا ما يمكننا القيام به بعد ذلك! أربع سنوات أخرى! وقفة".

وردد أنصاره، الذين استجابوا لدعوات بايدن لإعادة انتخابه، الرئيس في هتاف "أربع سنوات أخرى".

 الرئيس الأكبر عمرا في تاريخ أمريكا

وكثيرا ما يعطي بايدن، أكبر رئيس عمرا في تاريخ الولايات المتحدة، أسبابا لخصومه السياسيين للتشكيك في قدراته المعرفية، حيث يرتكب بانتظام زلات وأخطاء في خطبه ولقاءاته.

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وتأتي مثل هذه الأخطاء في الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات الرأي بانتظام قلقا واسع النطاق بشأن اللياقة العقلية لـ بايدن، حيث أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الشهر الماضي، أن 73% من الناخبين المسجلين يعتقدون أن بايدن أكبر من أن يصبح رئيسا، بينما قال 42% فقط ذلك عن الرئيس السابق دونالد ترامب، 77 عاما، الذي يسعى لخوض السباق لولاية رئاسة ثانية في نوفمبر.

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