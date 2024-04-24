بطلب من بايدن، واشنطن زودت أوكرانيا بصواريخ أتاكمس قبل موافقة الكونجرس

أعلنت الولايات المتحدة،اليوم الأربعاء، أنها أرسلت صواريخ "أتاكمس" ATACMS بعيدة المدى إلى أوكرانيا خلال الشهر الحالي، حتى قبل إقرار الكونجرس الأمريكي حزمة مساعدات جديدة لكييف.

صواريخ "أتاكمس" ATACMS

وبحسب "فرانس برس"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن هذه الشحنة أُرسلت "بناءً على طلب مباشر من الرئيس جو بايدن.

وأضاف أن الصواريخ كانت جزءًا من أحدث حزمة مساعدات "وصلت إلى أوكرانيا خلال الشهر الحالي".

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وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقّع، اليوم الأربعاء، قانونًا يوفّر مساعدات أمريكية جديدة بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا في حربها مع روسيا.



أهمية صواريخ أتاكمس

توصف "أتاكمس" بأنها صواريخ قوية ويصل مداها إلى 300 كيلومتر.

ويعني ذلك أن هذه الصواريخ تتيح لكييف استهداف قوات الجيش الروسي في مساحة تغطي جميع أنحاء شبه جزيرة القرم، وكذلك في الأجزاء المحتلة من شرق أوكرانيا.

وهذه المواقع تقع في دائرة الأهداف التي تجد أوكرانيا صعوبة في الوصول إليها، وبحسب المواصفات المتداولة لصواريخ أتاكمس، فإنها ذات نظام صاروخي يشتمل على رؤوس حربية ذات ذخائر عنقودية ومع تجزئة انفجارية أحادية.

وكشف مسؤولون أمريكيون عن استخدام أوكرانيا بالفعل لهذه الصواريخ، مرتين الأسبوع الماضي، ضد أهداف روسية.

وبحسب المسؤولين، فإن إحدى هاتين الضربتين كانت على بعد نحو 100 ميل داخل حدود شبه جزيرة القرم، ضد مطار عسكري روسي، فيما استهدفت الضربة الثانية قوات روسية شرق بلدة بيرديانسك جنوب شرق أوكرانيا.