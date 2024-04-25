حزمة ضخمة من المساعدات الأمريكية العسكرية للاحتلال.. بايدن يوقع على قانون تمرير الدعم لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان.. ويؤكد: أمن تل أبيب مهم للغاية

حزمة ضخمة من المساعدات الامريكية صدق عليها اليوم الأربعاء الرئيس الأمريكي جو بايدن من اجل إرسالها الي كلا من إسرائيل وأوكرانيا وتايوان، مبررا تلك المساعدات بانها تصب في الصالح الأمريكي بشكل مباشر.

تمرير المساعدات العسكرية لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية

ووقع بايدن، الأربعاء، قانونا يوفر مساعدات أمريكية جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وسط استمرار للحرب الروسية الأوكرانية، بجانب مساعدات لإسرائيل ولغزة.



وقال بايدن إن القانون "يقدم دعما حيويا لشركاء الولايات المتحدة الأمريكية حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم من التهديدات التي تتعرض لها سيادتهم".

ويتضمن مشروع القانون 61 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا و26 مليار دولار لإسرائيل، بالإضافة إلى مليار دولار مساعدات إنسانية لغزة وثمانية مليارات دولار لـ " تايوان " من أجل مواجهة نفوذ الصين العسكري.

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وقال بايدن إنه وافق على إمدادات أسلحة أولية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا وإن تدفق هذه الأسلحة سيبدأ في غضون ساعات.



وأوضح بايدن أن إقرار هذا القانون يبعث برسالة مباشرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يحقق جيشه مكاسب في أوكرانيا.

بايدن ونتنياهو، فيتو



الإلتزام الأمريكي بامن إسرائيل

وأكد الرئيس الأمريكي بعد التوقيع على حزمة المساعدات الضخمة أن التزامه تجاه إسرائيل لا يتزعزع، مشيرا إلى أن "أمن إسرائيل مهم للغاية".



وقال بايدن: نقف في وجهة الديكتاتوريات ونحدد السياسات وهذا ما أجمع عليه الحزبان. التاريخ سيتذكر هذه اللحظة التي أجمع فيها الأميركيون على كلمة واحدة".



وطالب بايدن إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية على الفور إلى سكان غزة فيما تقاتل الدولة العبرية حركة حماس في القطاع الفلسطيني.



وأوضح: "سنقوم على الفور بتأمين هذه المساعدات وزيادة حجمها، بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والمياه النظيفة".

وأضاف: "على إسرائيل ضمان وصول كل هذه المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة دون تأخير".

مساعدات لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 95 مليار دولار

وكان قد أيد مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء حزمة مساعدات خارجية حجمها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وفق نتائج التصويت.

وحصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس جو بايدن كي يصبح قانونًا.



وبحسب نتائج التصويت، صوت مجلس الشيوخ بغالبية ساحقة بلغت 75 صوتًا مؤيدًا مقابل 17 ضد وهو ما يزيد بكثير عن الأغلبية اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.

احتفال إسرائيلي بالحصول على المساعدات الأمريكية



من ناحية اخرى احتفل وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مساعدات عسكرية أمريكية بمليارات الدولارات لتل أبيب كجزء من حزمة مساعدات خارجية أكبر.



هجوم حماس



وزعم صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال كاتس في بيان: “بينما يمر 200 يوم على هجوم حماس، تقف إسرائيل والولايات المتحدة معًا في الحرب ضد الإرهاب، وتدافعان عن الديمقراطية وقيمنا المشتركة”.



وأدعى أن حزمة المساعدات الإسرائيلية التي أقرها مجلسا الكونجرس الآن هي شهادة واضحة على قوة تحالف أمريكا وإسرائيل وترسل رسالة قوية إلى جميع الأعداء.

الشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة



ولفت إلى أن "الشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة غير قابلة للكسر".

