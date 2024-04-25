الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

حزمة ضخمة من المساعدات الأمريكية العسكرية للاحتلال.. بايدن يوقع على قانون تمرير الدعم لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان.. ويؤكد: أمن تل أبيب مهم للغاية

بايدن ونتنياهو، فيتو
بايدن ونتنياهو، فيتو

حزمة ضخمة من المساعدات الامريكية  صدق عليها اليوم الأربعاء الرئيس الأمريكي جو بايدن من اجل إرسالها الي كلا من إسرائيل وأوكرانيا وتايوان، مبررا تلك المساعدات بانها تصب في الصالح الأمريكي بشكل مباشر.

تمرير المساعدات العسكرية لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية

ووقع  بايدن، الأربعاء، قانونا يوفر مساعدات أمريكية جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وسط استمرار للحرب الروسية الأوكرانية، بجانب مساعدات لإسرائيل ولغزة.


وقال بايدن إن القانون "يقدم دعما حيويا لشركاء  الولايات المتحدة الأمريكية حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم من التهديدات التي تتعرض لها سيادتهم".
ويتضمن مشروع القانون 61 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا و26 مليار دولار لإسرائيل، بالإضافة إلى مليار دولار مساعدات إنسانية لغزة وثمانية مليارات دولار لـ " تايوان " من أجل مواجهة نفوذ الصين العسكري.

Advertisements

وقال بايدن إنه وافق على إمدادات أسلحة أولية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا وإن تدفق هذه الأسلحة سيبدأ في غضون ساعات.


وأوضح بايدن أن إقرار هذا القانون يبعث برسالة مباشرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يحقق جيشه مكاسب في أوكرانيا.

 

بايدن ونتنياهو، فيتو


الإلتزام الأمريكي بامن إسرائيل

 

وأكد الرئيس الأمريكي بعد التوقيع على حزمة المساعدات الضخمة  أن التزامه تجاه إسرائيل لا يتزعزع، مشيرا إلى أن "أمن إسرائيل مهم للغاية".


وقال بايدن: نقف في وجهة الديكتاتوريات ونحدد السياسات وهذا ما أجمع عليه الحزبان. التاريخ سيتذكر هذه اللحظة التي أجمع فيها الأميركيون على كلمة واحدة".


وطالب  بايدن إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية على الفور إلى سكان غزة فيما تقاتل الدولة العبرية حركة حماس في القطاع الفلسطيني.


وأوضح: "سنقوم على الفور بتأمين هذه المساعدات وزيادة حجمها،  بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والمياه النظيفة".
وأضاف: "على إسرائيل ضمان وصول كل هذه المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة دون تأخير".

مساعدات لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 95 مليار دولار

وكان قد أيد مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء حزمة مساعدات خارجية حجمها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وفق نتائج التصويت.

وحصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس جو بايدن كي يصبح قانونًا.

إقرأ أيضا.. مقبرة جماعية في غزة، جيش الاحتلال يرتكب مجازر دموية في جنوب القطاع، وأرقام صادمة حول الجثث المنتشلة من داخل مجمع خان يونس


وبحسب نتائج التصويت، صوت مجلس الشيوخ بغالبية ساحقة بلغت 75 صوتًا مؤيدًا مقابل 17 ضد وهو ما يزيد بكثير عن الأغلبية اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.

احتفال إسرائيلي بالحصول على المساعدات الأمريكية


من ناحية اخرى احتفل وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مساعدات عسكرية أمريكية بمليارات الدولارات لتل أبيب كجزء من حزمة مساعدات خارجية أكبر.


هجوم حماس


وزعم صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال كاتس في بيان: “بينما يمر  200 يوم على هجوم حماس، تقف إسرائيل والولايات المتحدة معًا في الحرب ضد الإرهاب، وتدافعان عن الديمقراطية وقيمنا المشتركة”.


وأدعى أن حزمة المساعدات الإسرائيلية التي أقرها مجلسا الكونجرس الآن هي شهادة واضحة على قوة تحالف أمريكا وإسرائيل وترسل رسالة قوية إلى جميع الأعداء.

 

الشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة


ولفت إلى أن "الشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة غير قابلة للكسر".
 

بطلب من بايدن، واشنطن زودت أوكرانيا بصواريخ أتاكمس قبل موافقة الكونجرس

بايدن عقب التوقيع رسميا على مشروع قانون دعم إسرائيل وأوكرانيا وتايوان: يوم عظيم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المساعدات الامريكية لدولة الاحتلال إسرائيل تايوان تمرير المساعدات العسكرية لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الامريكي جو بايدن

مواد متعلقة

بطلب من بايدن، واشنطن زودت أوكرانيا بصواريخ أتاكمس قبل موافقة الكونجرس

تقرير: نتنياهو بحث الرد على إمكانية إصدار مذكرات اعتقال دولية ضده ومسؤولين آخرين

متحدث حملة بايدن الانتخابية عقب قرار حظر التطبيق: سنواصل استخدام تيك توك

بايدن عقب التوقيع رسميا على مشروع قانون دعم إسرائيل وأوكرانيا وتايوان: يوم عظيم
ads

الأكثر قراءة

الجو هيقلب تراب، الأرصاد تحذر من طقس اليوم رغم انكسار الموجة الحارة

أحمد جمال سعيد حديث السوشيال ميديا بعد انفصاله عن سارة قمر

بعد دخولها في قصة حب جديدة.. رجال في حياة رانيا يوسف (فيديوجراف)

أسعار الذهب اليوم الخميس 25 -4 -2024، آخر تحديث بعد تباين السعر محليا وعالميا

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 25 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المصائب لا تأتي فرادى، كارثة غير متوقعة في حريق 4 منازل بأسيوط، والسر في العقارب

اليوم، انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أمريكا ترسل مسؤولين إلى النيجر لبحث انسحاب قواتها

منوعات

المزيد

الرشفة بـ3500 ريال وتصنيفاته ما بتخيبش، قصة شاب سعودي في مهنة تذوق القهوة

بيع "لوحة الآنسة ليسر" المثيرة للجدل برقم خيالي في مزاد

خيول طليقة تركض بالشوارع تثير الذعر في لندن، ما القصة؟

شاب يقطع يد والدته لاستخدام أصابعها في الوصول لحسابها البنكي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 24-4-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في السوق

تعرف على سعر القصدير اليوم الأربعاء في السوق

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 24-4-2024 في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

بعد دخولها في قصة حب جديدة.. رجال في حياة رانيا يوسف (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 25 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 25 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 25 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية