تتيح الشركة الوطنية مصر للطيران استراحات ركاب درجة رجال الأعمال وحاملي بطاقات المسافر الدائم الذهبية للشركات أعضاء تحالف ستار.



مزايا يحصل عليها المسافر من حجز استراحة رجال الأعمال بالمطار



يوجد ٦ استراحات منفصلة بصالات السفر في كل استراحة مناطق مختلفة تحقق تنوع الخصوصية للراكب المسافر منفردا أو بصحبة شخص آخر أو مجموعة أشخاص.



كما توجد مناطق الجلوس لتخصيص منطقة ترفيهية ومناطق للقراءة وأخرى للعمل بكل استراحة، بالإضافة إلى المأكولات وشبكة الإنترنت وإنهاء إجراءات الوصول.



ويتم دفع رسوم الاستراحة وقت الوصول أو السفر كاش أو فيزا داخل المطار.



وجدير بالذكر أن مصر للطيران تضم أيضا استراحة الجون وهي الاستراحة السادسة في مطار القاهرة وتعتزم الخدمات الجوية التوسع في مطارات برج العرب والغردقة وذلك لما تمتلكه الشركة من خبرة طويلة في خدمة استراحات رجال الأعمال بأعلى معايير الخدمة الفندقية وجودة المنتجات.

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وفي سياق آخر استقبل الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى المهندس نايف بن علي بن حمد العبري رئيس هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان والوفد المرافق له بمقر وزارة الطيران المدنى بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث آفاق التعاون وتعزيز الشراكة بين مصر وسلطنة عمان فى مختلف أنشطة النقل الجوى.

توقيع اتفاق ثنائي في مجال النقل الجوي بين مصر وسلطنة عمان

حضر اللقاء المحاسب أماني متولي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني والطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري والطيار محمد موسى رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والسيدة ريم عرابي رئيس قطاع التحالفات والعلاقات الدولية بشركة مصر للطيران والكابتن فؤاد جوهر مدير عام الاتفاقيات بسلطة الطيران المدنى وعدد من ممثلي شركات الطيران العمانية وسلطة الطيران المدني المصري.

وقد تناول اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز التعاون والتكامل بين الجانبين في شتى المجالات، حيث جاء من بينها زيادة الحركة الجوية ومشروع تعاون شامل في مجال الشحن الجوى وفى مجالات التدريب وتبادل الخبرات وتقديم أوجه الدعم الفني وخدمات الصيانة.

وخلال اللقاء، رحب الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بالمهندس نايف بن علي بن حمد العبري رئيس هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان والوفد المرافق له؛ مشيدًا بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط مصر.



وسلطنة عمان في مختلف المجالات وبخاصة في مجال النقل الجوي، مؤكدًا على أن وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة تحرص على تعزيز التعاون والتنسيق الدائم مع أشقائها من جميع الدول العربية من خلال تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون الدائم بما يسهم في إقامة شراكة قوية وداعمة في قطاع الطيران المدني.

ومن جانبه أعرب المهندس/ نايف بن علي بن حمد العبري – رئيس هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والشراكات القوية بين البلدين،، مشيدًا بالطفرة التنموية التي تشهدها جمهورية مصر العربية فى مختلف المجالات ومن بينها قطاع الطيران المدنى حيث شهد تنفيذ العديد من أعمال التطوير خلال الفترة الماضية.