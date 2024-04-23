الثلاثاء 23 أبريل 2024
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أخبار مصر

جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من مخدرى الحشيش والماريجوانا

المضبوطات بحوزة رجال
المضبوطات بحوزة رجال الجمارك،فيتو

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة جابر محمد موسي مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدرى الحشيش والماريجوانا بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

 

جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من مخدرى الحشيش والماريجوانا  

أفاد  مصدر جمركي في مطار الغردقة،أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران الخطوط الجوية الألمانية اشتبه محمود عابد الحاوي مأمور اللجنة الجمركية فى راكب ألمانى الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علي أبو الحسن محمود تحت إشراف محمد صبحي رئيس قسم الفحص بالأشعة تم تأكيد الاشتباه.

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وبالعرض على مهند محمد سامى نائب مدير الإدارة قرر تكليف إسلام موسي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من مخدرى الماريجوانا والحشيش داخل حقائبه وملابسه.

المضبوطات بحوزة رجال الجمارك 

وقام بالجرد والتحريز محمد عبد الباسط ومحمود عابد الحاوي بحضور هاني عبد الحافظ من الأمن الجمركي وأحمد عادل عسكر بمكافحة التهرب الجمركي.

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

 وفي سياق آخر جددت سلطة الطيران المدنى المصرى شهادة ترخيص  مطار القاهرة الدولى للعمل كمطار دولى لمدة ٣ أعوام حتي عام ٢٠٢٦، وذلك وفقا لمتطلبات المنظمة  العالمية للطيران المدني ( الايكاو) الممثلة في سلطة الطيران المدني المصري طبقا للمواصفات العالمية والمعايير الدولية  .

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