السبائك الذهبية على قائمة بالتهريب بحوزة المسافرين بمطار القاهرة

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، من تحرير ١٧ محضر ضبط جمركي خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الماضي منهم أربعة محاضر ضبط في مبنى الركاب رقم ١.

ضبط أسلحة بيضاء وعملات اثرية وتليفونات وسبائك ذهبية بحوزة مسافرين بمطار القاهرة

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وتمكن رجال الإدارة الرابعة بقيادة عبد العظيم حمادة مدير الإدارة ومحمد رمضان الدمرداش نائب المدير بتحرير محضري ضبط أرقام ٦٤ و٦٥ لسنة ٢٠٢٣ الاول ضد راكب مصري قادم علي رحلة خطوط طيران العربية القادمة من الطائف حاول تهريب ١٠ سبائك ذهبية بوزن ٦٠٠ جرام أخفاهم الراكب في لفافات كربونية محكمة الغلق داخل علبة مكواة شعر مغلقة، كما عثر علي تليفونات مخفاة داخل عبوات غذائية، تم الضبط بواسطة كل من مصطفي فاضل مأمور اللجنة الجمركية ومحمد طلعت مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة هيثم صلاح ومحمد صابر رئيس القسم، شارك في تحرير محضر الضبط كل من أسماء شوقي وشيماء الشحات ومحمد عادل وأحمد عبد الله وأحمد رفاعي مأموري الجمرك تحت إشراف سامي سليمان مدير إدارة الحركة.

مطار القاهرة، فيتو

والمحضر الثاني كان أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الكويت ضد راكب عربي حاول تهريب ١٨ تليفونا محمولا ماركة iPhone 15 تم الضبط بواسطة كل من مصطفي فاضل مأمور اللجنة الجمركية ومحمد صابر مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة هيثم صلاح وأحمد سيد مأمورا الجمرك شارك في الضبط كل من محمد طلعت ومحمد علي عطيتو وأحمد الرفاعي ومحمد عادل مأموري الجمرك تحت إشراف سامي سليمان مدير الحركة المشرف على صالة ٣ بمبني الركاب رقم ١.

مطار القاهرة، فيتو



وقام رجال الإدارة الثالثة بقيادة عبد الفتاح دويدار مدير الإدارة وعمرو عبد المنعم نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦٦ لسنة ٢٠٢٣ أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران العربية القادمة من الشارقة حيث تم ضبط راكب مصري حاول تهريب سبائك ذهبية بوزن ٣٤٨ و٢٠ عبوة سائلة تدخل في صناعة الذهب أخفاهم الراكب في لفافات داخل كرتونة شاشة، تم الضبط بواسطة كل من محمود صابر مأمور اللجنة الجمركية ووليد عبد الستار مامور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمد عبد العال ومحمد عزمي مأمورا الجمرك شارك في الضبط كل من أحمد سامي ومحمد عمر وعلي شعبان ومحمد صبحي وعبد الرحمن حسن مأموري الجمرك تحت إشراف أمير مطر مدير الحركة في حضور طارق فرج وياسر عثمان من إدارة الأمن الجمركي.

مطار القاهرة، فيتو



بينما قام مسئولو الإدارة الأولي بقيادة هاشم مصطفي مدير الإدارة وخالد محمود عبد العظيم نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦٧ لسنة ٢٠٢٣ وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الشارقة ضد راكب مصري بحوزته تسعة مطواة وخنجر أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازته طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ كما تم ضبط عملتين معدنيتين بحوزته ايضا افاد تقرير كل من أماني سمير وشيماء نجيب وسماح سعيد مفتشي الآثار بمركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة بأنهما تخضعا لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته.



تم الضبط بواسطة كل من اشرف عبد الحميد مأمور اللجنة الجمركية وحسن محمد كامل مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي شارك في الضبط كل من محمد حسن عبد الوهاب ومحمد سالم وولاء فرغلي تحت إشراف طاهر سعيد مكي و نميري عبد الرحمن مديرا الحركة المشرفين علي الصالة.



تم تحرير محاضر الضبط بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وبمتابعة الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة الدكتور محمد معيط وزير المالية.