باريس سان جيرمان يقترب من التتويج بالدوري الفرنسي بعد الفوز على لوريان برباعية

فاز فريق باريس سان جيرمان على نظيره لوريان بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد دو موستوار ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان ولوريان

سجل رباعية باريس سان جيرمان كلا من عثمان ديمبلي ثنائية في الدقيقة 19 و60، وثنائية لكليان امبابي في الدقيقة 22 و90، بينما سجل هدف لوريان اللاعب محمد بامبا في الدقيقة 73.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 69 في المركز الأول بالدوري الفرنسي وحال تعثر موناكو أمام ليل يتوج الفريق الباريسي بلقب الدوري رسميا.

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باريس سان جيرمان ينافس برشلونة على ضم نجم السيتي

تدخل ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، لخطف صفقة برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، الذي يعد هدفا رئيسيا في نادي برشلونة بالموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، بات يهدد برشلونة بخطف صفقته الذهبية بنهاية الموسم الحالي، حيث يريد ضم برناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي.

ويعد برناردو سيلفا من أبرز اللاعبين المتواجدين في الدوري الإنجليزي ونادي مانشستر سيتي خلال السنوات القليلة الماضية، ورغم أن رحيله عن السيتي لن يكون سهلا إلا أن وكيله خورخي مينديز، سيلعب دورا مهما في حسم رحيله، حيث يمتلك مينديز علاقات قوية للغاية.

وأكدت الصحيفة أنه رغم وجود بعض أفراد من عائلة برناردو سيلفا في مدينة برشلونة إلا أن باريس سان جيرمان لن يخرج من سباق حسم التعاقد مع برناردو سيلفا بسهولة.

من ناحية أخرى، رفض مسئولو برشلونة الإسباني، مناقشة أي عروض من باريس سان جيرمان لضم لامين يامال لاعب الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية موقف نادي برشلونة وإدارته بقيادة، خوان لابورتا، من عرض باريس سان جيرمان لضم الجوهرة، لامين يامال، بعدما أكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أمس الأربعاء، أن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان يحلم بضم يامال إلى فريقه ليعوض رحيل، كيليان مبابي.

ووفقًا للتقرير أن باريس سان جيرمان يريد دفع 200 مليون يورو للتعاقد مع يامال في الصيف المقبل، رغم أن شرطه الجزائي في عقده مع برشلونة يصل إلى مليار يورو.

وقالت "ماركا": “ليس هناك أي قلق أو خوف من عرض باريس سان جيرمان، بسبب قيمة الشرط الجزائي ورغبة اللاعب في البقاء، يرى برشلونة أنه على باريس سان جيرمان دفع الشرط الجزائي البلاغ مليار يورو إذا كانوا يرغبون في ضم اللاعب وهناك موافقة من خلاله، إلا أنه هناك رفضًا تامًا وبأي حال من الأحوال لن يتم التفريط في يامال”.

ويأتي ذلك على الرغم من الضغوط التي يتعرض لها برشلونة على المستوى الاقتصادي والذي يحاول باريس سان جيرمان استغلالها لإجبار لابورتا على الموافقة.

ووفقًا للتقرير أن برشلونة يريد التفريط في بعض اللاعبين الآخرين مثل رافينها، فرينكي دي يونج، حتى يستطيع شراء ما يحتاجه من صفقات جديدة هدفها استقرار الفريق بالموسم المقبل.

بجانب أن خطة برشلونة هي تطوير اللاعبين الشباب مثل يامال، باو كوبارسي، هيكتور فورت وفيرمين لوبيز لأنهم مستقبل النادي والكرة الإسبانية.

باريس سان جيرمان يخطط لخطف موهبة برشلونة

وكانت تقارير صحفية إسبانية كشفت أمس الأربعاء عن وجود تفكير لدى مسؤولي فريق باريس سان جيرمان في التعاقد مع موهبة فريق برشلونة الإسباني لامين يامال خلال الميركاتو القادم.

باريس سان جيرمان يخطط لخطف لامين يامال من برشلونة

وأكدت صحفية "سبورت " أن باريس سان جيرمان يخطط بشكل فعلي لخطف لامين يامال لتعويض رحيل كيليان مبابي بإنتهاء الموسم الجاري لإنتهاء عقده مع الفريق الفرنسي.

وذكرت الصحيفة أن هناك استعدادًا لدى الفريق الفرنسي في التوقيع مع صاحب الـ16 عامًا بقيمة 200 مليون يورو بشرط إنهاء اللاعب عقده مع برشلونة والذي يحتوي علي شرط جزائي بمبلغ مليار يورو.

وأشارت إلى تحديد مسؤولو باريس قائمة لبعض البدائل تحسبًا لفشل التعاقد مع لامين يامال وضمت القائمة برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي ورافائيل لياو جناح ميلان.