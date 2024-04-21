الدوري الفرنسي، اكتسح فريق باريس سان جيرمان ضيفه أولمبيك ليون بنتيجة 4-1 اليوم الأحد في ختام منافسات الجولة 30 بالدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان يسحق ليون 4-1 في الدوري الفرنسي



وسجل رباعية باريس نيمانيا ماتيتش بالخطأ في مرماه ولوكاس بيرالدو وجونسالو راموس في الدقائق 3 و6 و33 و42، بينما سجل إرنست نواماه هدف ليون الوحيد في الدقيقة 37

ترتيب باريس سان جيرمان



ورفع العملاق الباريسي رصيده إلى 66 نقطة في قمة الترتيب ليقترب بقوة من التتويج باللقب بينما تجمد رصيد ليون عند 41 نقطة في المركز الثامن.

Advertisements

وفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، عقوبات ضد نادي برشلونة بعد مباراتي باريس سان جيرمان في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووجه يويفا اتهامات إلى نادي برشلونة بسبب الشغب وإشعال الألعاب النارية جماهير الفريق الكتالوني في مباراة "حديقة الأمراء" بالذهاب والتي أقيمت يوم 10 أبريل.

وقرر الاتحاد الأوروبي فرض غرامة على برشلونة قدرها ألفين يورو بسبب إشعال الألعاب النارية و5 آلاف يورو أخرى عن الأضرار التي لحقت بملعب باريس سان جيرمان.

وطلب يويفا من نادي برشلونة أن يتواصل مع باريس سان جيرمان لتسوية الأضرار التي سببتها الجماهير وإصلاح المقاعد المكسورة.

بجانب ذلك، تم تغريم برشلونة 25 ألف يورو ومنعه من بيع التذاكر للجماهير لمباراته المقبلة خارج الأرض بسبب الإهانات العنصرية التي خرجت من مشجعي النادي الكتالوني.

وأكد "يويفا" بحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن تلك الغرامة هي تحذير لنادي برشلونة وإذا تم تكراره مرة أخرى سيكون هناك عقوبة أكبر.

أراوخو يرد على انتقادات جوندوجان للاعبي برشلونة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

فيما رد رونالد أراوخو مدافع برشلونة الإسباني، على وانتقادات زميله إلكاي جوندوجان، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا، بالخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ربع النهائي.

وتلقى رونالدو أراوخو انتقادات بعد عرقلته برادلي باركولا، لاعب باريس سان جيرمان في مباراة الإياب في دور ربع النهائي من البطولة، ليتلقى بطاقة حمراء في الدقيقة 29، وكانت تلك اللقطة بمثابة نقطة تحول، خاصة أن برشلونة كان متقدمًا في النتيجة (1-0)، قبل أن يقلب سان جيرمان الطاولة ويحرز 4 أهداف ويتأهل إلى نصف النهائي ويضرب موعدًا مع بوروسيا دورتموند.

وخرج جوندوجان بعد نهاية المباراة في تصريحات صحفية، وقال: "كان يجب أن يقوم بهذا الفعل إذا كان لديه القدرة على قطع الكرة".

وعلق أراوخو على الطرد في حفل إطلاق كتابه الخاص منذ قليل، وقال: "حزين مثل كل المشجعين بسبب الخروج من دوري أبطال أوروبا، لقد كان الأمر في أيدينا، طردي كان بسبب كرة مشتركة ولكن كانت نسبتها 50% للحصول عليها، والحكم قرر أن يطردني بسبب الخطأ الذي ارتكبته، ولكني لا أشعر بأنني المسئول هكذا سارت المباراة".

وعن انتقادات جوندوجان: “أفضل الاحتفاظ لنفسي بما أعتقده عنها، لدي قيم معينة يجب على الآخرين احترامها، أنا سعيد مع الفريق، المفاوضات تسير بشكل جيد مع الإدارة، في نهاية الموسم سنتحدث سويًا”.

فيما قال أراوخو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "كرة القدم التي منحتني الكثير من الفرح، الآن تضربني بقسوة".

وأضاف: "أشكر كل من كان بجانبي بلا شروط، زملائي في الفريق الذين بذلوا كل شيء على الملعب، والجماهير التي آمنت بهذا الفريق حتى النهاية".

وأتم: "أنا آسف جدًا لعدم إسعادكم. سنحاول مرة أخرى. يحيا برشلونة، الآن وإلى الأبد".