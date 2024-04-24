الأربعاء 24 أبريل 2024
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رياضة

تفاصيل تنازل مبابي عن مبلغ ضخم للرحيل عن باريس سان جيرمان

مبابي، فيتو
مبابي، فيتو

كشفت تقارير إعلامية، عن الاتفاق المالي الذي أبرمه كيليان مبابي مع إدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي، من أجل تركه يرحل عن النادي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبات مبابي قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص ريال مدريد الموسم المقبل، وبلَّغ النادي الباريسي أنه لن يقوم بتجديد تعاقده.

تفاصيل تنازل مبابي عن مبلغ ضخم 

وأغضبت أنباء رحيل مبابي إدارة باريس سان جيرمان، إذ كان يتبقى للاعب أموال من المفترض أن يحصل عليها، وبعد فترة شد وجذب كشف رئيس النادي منذ فترة أن هناك اتفاقًا على ما حدث بينه وبين مبابي، رافضا الإفصاح عن تفاصيله.

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ولكن وفقًا للصحفي الإسباني رامون ألفاريز، والذي قال عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "المفاوضات بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي بشأن رحيله، جاءت كالتالي، يتنازل مبابي عن 89.6 مليون يورو كمكافأة الولاء، كما سيتنازل عن 38.2 مليون يورو من راتبه لهذا الموسم".

وأضاف: "يبدو الأمر غريبًا أن مبابي على استعداد للتخلي عن 127.8 مليون يورو، لكن هذه هي المعلومات المتاحة لدي، وهذا هو اتفاقه مع ناصر الخليفي في أغسطس الماضي، حيث تتم هذه التضحية حال عدم تجديد عقده".

وكانت تقارير أشارت في وقت سابق، إلى أن ريال مدريد توصل لاتفاق لضم مبابي مقابل 5 سنوات في صفقة انتقال حر في صيف 2024، على أن يتقاضى راتبًا يتماشى مع نجوم الملكي، مثل، فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام، أي ما يقرب من 15 مليون يورو.

وأفادت التقارير الصحفية، بأنه سيتم تعويض مبابي بمكافأة توقيع ضخمة، قد تصل إلى 140 مليون يورو.

ويلعب قائد منتخب فرنسا بصفوف الفريق الباريسي منذ صيف 2017، عندما انتقل من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

 

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