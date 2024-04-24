برشلونة يعيد التفكير في بيع دي يونج، اعرف الأسباب

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، عن أسباب عودة نادي برشلونة للتفكير في بيع لاعب وسطه الهولندي فرينكي دي يونج.

وحاول برشلونة بيع دي يونج، في الصيف قبل الماضي، وتلقى بالفعل عرضا ضخما من مانشستر يونايتد، لكن اللاعب تمسك بالبقاء، وقدم موسما مذهلا في كامب نو، لدرجة اعتباره قطعة لا تمس.

ومع ذلك، عاود برشلونة التفكير في بيع اللاعب عقب نهاية الموسم الجاري، وحدد 70 مليون يورو للموافقة على رحيله.

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وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة سيدخل السوق الصيفية بموارد مالية محدودة للغاية ستمنعه من المنافسة على قدم المساواة مع كبار أوروبا، وهناك قناعة داخلية بأن كل الجهود يجب أن تتركز على ضم لاعب وسط يمكنه سد فراغ الراحل سيرجيو بوسكيتس، إلى جانب جناح أيسر.

وأضافت الصحيفة، أنه لتلبية تلك الاحتياجات، يجب على برشلونة الدخول إلى السوق بالحد الأدنى من الشروط، وتطبيق قاعدة 1-1، أي أن كل يورو يتم جمعه في بيع اللاعبين، يمكن استثماره في التعاقدات.

وأوضحت الصحيفة، أن الإدارة الرياضية ترى أن دي يونج يمكن استخدامه في تلبية احتياجات الفريق، خاصة في ظل اهتمام كبار البريميرليج وكذلك باريس سان جيرمان بخدمات اللاعب.

ومع ذلك، فإن دي يونج لا يفكر في الرحيل، وهو الأمر الذي يدركه النادي تماما، وبالتالي سيتعين عليه إقناعه، وهو ما يبدو اليوم صعب الحدوث.

وعلى صعيد آخر أكدت تقارير صحفية إسبانية، وجود رغبة لدى الإدارة الرياضية لفريق برشلونة على شراء عقد البرتغالي جواو كانسيلو لاعب الفريق المعار من مانشستر سيتي بصفة نهائية.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنه بالرغم من انتشار أخبار حول رحيل كانسيلو فإن ديكو المدير الرياضي للفريق الكتالوني إلا أنه يراهن على نجاحه مع الفريق على الرغم من المستوى السيئ الذي صاحب اللاعب خلال المباريات السابقة.

وذكرت الصحيفة بأن ديكو يعتزم الدخول في مفاوضات مع مسؤولو مانشستر سيتي لشراء عقد كانسيلو بشكل نهائي بشرط عدم مبالغة النادي الإنجليزي في الطلبات المالية.

مصير جواو كانسيلو مع برشلونة

ونصح أشخاص مقربون من لابورتا، رئيس برشلونة بعدم ضم جواو كانسيلو بصفة نهائية بعد نهاية فترة إعارته، عقب أدائه الكارثي ضد باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية ان البعض يحاول داخل صفوف برشلونة إقناع لابورتا بأن كانسيلو لديه أخطاء كثيرة في الدفاع، وقراراته خاطئة على صعيد الهجوم، والأفضل استثمار الأموال لتعزيز مراكز أخرى.



برشلونة يقرر التجديد سيرجي روبرتو

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود رغبة قوية لدى إدارة نادي برشلونة لتجديد عقد سيرجي روبرتو لاعب الفريق في ظل انتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة قرر الجلوس مع جوسيب ماريا وكيل أعمال اللاعب لبدء التفاوض معه حول بنود تمديد عقد اللاعب لمدة عام إضافي.

ويسعى برشلونة للحفاظ على قائد الفريق خلال الموسم المقبل بغض النظر عن هوية مدرب الفريق سواء استمرار تشافي هيرنانديز أو التعاقد مع مدرب جديد.

وتلقي سيرجي عدة عروض للانتقال لها بعد إنتهاء تعاقده مع الفريق الكتالوني وكان أبرزها عروض من أندية إنجليزية وسعودية.