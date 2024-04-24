ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الـ 19

ترتيب هدافي الدوري المصري، واصل حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة تربعه على جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 11 هدفا بعد انتهاء الجولة الـ19.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الـ19

حسام أشرف، بلدية المحلة، 11 هدفا

مابولولو، الاتحاد السكندري، 9 أهداف

أحمد بلحاج، سيراميكا كليوباترا، 8 أهداف

مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 7 أهداف

محمد سالم، المقاولون العرب، 7 أهداف

ميدو جابر، المصري البورسعيدي، 6 أهداف

كريم بامبو، البنك الأهلي، 6 أهداف

أحمد سيد زيزو، الزمالك، 6 أهداف

ياو أنور، البنك الأهلي، 5 أهداف

أحمد ياسر ريان، سيراميكا كليوباترا، 5 أهداف

ابراهيم عادل، بيراميدز، 5 أهداف

فخر الدين بن يوسف، المصري البورسعيدي، 5 أهداف

فيستون كالالا مايلي، بيراميدز، 5 أهداف

أحمد قندوسي، سيراميكا كليوباترا، 5 أهداف

بنيامين برنارد بواتينج، الاتحاد السكندري، 5 أهداف

عبد الرحمن البانوبي، زد اف سي، 5 أهداف

نتائج مباريات الجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري

زد ضد الجونة 3-0

الاتحاد السكندري ضد الاسماعيلى 1-1

الداخلية ضد مودرن فيوتشر 1-1

سموحة ضد بلدية المحلة 4-0

فاركو ضد المصري البورسعيدى 1-2

طلائع الجيش ضد إنبى 1-0

بيراميدز ضد البنك الأهلى 3-2

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - مؤجلة

المقاولون العرب ضد الزمالك - مؤجلة

وعلي صعيد آخر واصل بيراميدز تربعه علي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما حقق الفوز علي البنك الأهلي 3-2 في ختام الجولة الـ19.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الـ19

1- بيراميدز 35 نقطة

2- المصري البورسعيدي 31 نقطة

3- زد اف سي 30

4- إنبي 29 نقطة

5- الاتحاد السكندري 29 نقطة

6- طلائع الجيش 27 نقطة

7- الجونة 25 نقطة

8- سموحة 25 نقطة

9- مودرن فيوتشر 25 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

11- الأهلي 21 نقطة

12- الزمالك 21 نقطة

13- الإسماعيلي 19 نقطة

14- بلدية المحلة 19 نقطة

15- البنك الأهلي 18 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- المقاولون العرب 12 نقطة

18- الداخلية 11 نقطة



طلائع الجيش يخطف فوزا قاتلا من إنبي بهدف

خطف فريق طلائع الجيش فوزا قاتلا من إنبي بهدف خلال لقاء الفريقين باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

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سجل هدف الفوز للطلائع اللاعب إسلام محارب في الدقيقة 90+7 من ضربة رأس في الوقت القاتل.

وحقق الطلائع فوزه الثاني على التوالي بعدما تغلب على البنك الأهلي في الجولة الماضية، كما حافظ على نظافة شباكه للمواجهة الرابعة تواليا.

ولم يعرف إنبي طعم الفوز على الطلائع في الدوري خلال آخر 10 مواجهات منذ التغلب عليه بنتيجة 1-0 يوم 9 يناير 2019.

وواصل إنبي مسلسل مقاطعة الانتصارات بالدوري هذا الموسم للمباراة الخامسة على التوالي منذ تغلبه على زد يوم 26 فبرايرالماضي، وحقق الفريق بعدها 3 تعادلات وتلقى هزيمتين.

ورفع طلائع الجيش رصيده بقيادة مديره الفني عبد الحميد بسيوني إلى 27 نقطة في المركز السادس وله مباراة مؤجلة ضد الزمالك وأخرى ضد الأهلي، وتوقف رصيد إنبي بقيادة مديره الفني سيد ياسين عند 29 نقطة في المركز الرابع.