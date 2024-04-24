الدوري المصري، طلائع الجيش يخطف فوزا قاتلا من إنبي بهدف

الدوري المصري، خطف فريق طلائع الجيش فوزا قاتلا من إنبي بهدف خلال لقاء الفريقين باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

أحرز إسلام محارب هدف طلائع الجيش في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

مباراة طلائع الجيش وإنبي

وجاءت المباراة متوسطة المستوى وفشل الفريقين في اختراق دفاعات الآخر خلال الـ45 الأولى من المباراة.

بدأت المباراة متوازنة بين الفريقين دون وجود خطورة على المرمى.

وفي الدقيقة 21 أهدر طلائع الجيش هدف التقدم بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء وقابلها أحمد نادر حواش برأسية ولكن ذهبت إلى خارج الملعب بجوار القائم.

ولم يستطع الفريقان من هز الشباك طوال الشوط الأول. وانتهت أحداث الشوط الأول بين طلائع الجيش وإنبي بدون أهداف.

وانتهت أحداث الشوط الأول بين طلائع الجيش وإنبي بدون أهداف.

وفي الدقيقة 49 أهدر إنبي هدفا محققا بعد انفراد من رفيق كابو والذي راوغ حارس طلائع الجيش ولكنه سدد الكرة بعيدة عن الشباك بجوار القائم.

وفي الدقيقة 73 أضاع إنبي هدفا آخر بعد عرضية قابلها أحمد نادر حواش برأسية كادت تدخل الشباك ولكن مرت فوق العارضة إلى خارج الملعب.

وقبل نهاية المباراة وتحديدًا في الدقيقة 90+7 أحرز إسلام محارب هدفا قاتلا بالرأس لصالح طلائع الجيش، لتصبح النتيجة 1-0.

ترتيب طلائع الجيش وانبي بالدوري

وقفز الطلائع الي المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة بعدما لعب 17 مباراة، حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 12 هدفا.

بينما يحتل فريق إنبى المركز الثاني في ترتيب جدول دورى nile برصيد 29 نقطة بعد أن خاض 19 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر في 6 وسجل لاعبوه 21 هدفًا واستقبلت شباك الفريق البترولى 17 هدفا.

تشكيل إنبي أمام طلائع الجيش

وأعلن سيد ياسين المدير الفني لفريق إنبي تشكيلة فريقه لمواجهة فريق طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة والذي جاء كالتالي؛

ويدخل إنبي المباراة بتشكيلة مكونة من: "عبدالرحمن سمير - محمد حامد - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - علي فوزي - أحمد العجوز - مودي ناصر - مصطفى دويدار - محمد حمدي - أحمد نادر حواش - رفيق كابو"

وجلس على دكة البدلاء كل من

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البلعوطي - أحمد يوسف - محمد حتحوت - مصطفي شكشك - مروان داوود - يوسف لبيب - محمد النحاس - سيف الخشاب - صلاح زايد



وتعادل فريقا إنبى والداخلية سلبيًا في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضى على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة دورى nile هذا الموسم.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه النيجيري جودوين شيكا أوكوار في مباراة انبى المقبلة بالدوري بعد انتهاء الإيقاف.

وحصل جودوين على الإنذار الثالث في مباراة بيراميدز التي انتهت بالتعادل السلبى ليغيب عن مباراة فريقه مع البنك الاهلى التي فاز بها الطلائع بهدف دون رد

فيما يغيب خالد سطوحى عن قائمة الطلائع الليلة بسبب الإيقاف حيث حصل على الإنذار الثالث في مباراة البنك الاهلى الأخيرة.

ترتيب الدوري المصري

يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز رغم تأجيل مباراته أمام الزمالك في الجولة الـ18 الماضية بسبب ارتباط الزمالك بمباراة دريمز الغاني بالكونفدرالية.

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ19

1- بيراميدز 32 نقطة

2- إنبي 29 نقطة

3- الاتحاد السكندري 28 نقطة

4- المصري البورسعيدي 28 نقطة

5- طلائع الجيش 27 نقطة

6- زد اف سي 27 نقطة

7- الجونة 25 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

9- مودرن فيوتشر 24 نقطة

10- سموحة 22 نقطة

11- الأهلي 21 نقطة

12- الزمالك 21 نقطة

13- بلدية المحلة 19 نقطة

14- البنك الأهلي 18 نقطة

15- الإسماعيلي 18 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- المقاولون العرب 12 نقطة

18- الداخلية 10 نقاط