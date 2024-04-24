جدو: حسام حسن ليس حلا لأزمات المنتخب واستمرار فيتوريا كان أفضل

قال محمد ناجي جدو نجم منتخب مصر السابق: إنه كان يفضل استمرار البرتغالي روي فيتوريا كمدير فني لمنتخب مصر بدلا من التعاقد مع حسام حسن.

وصرح جدو عبر برنامج "إنسايد سبورتس" على قناة SSC: "حسام حسن وجد دعما جماهيريا وإعلاميا لم يحصل عليه أي مدرب سابق لمنتخب مصر بما فيهم حسن شحاتة".

المغرب والسنغال لم يغيروا المدربين

وتابع جدو: "حسام حسن من أساطير الكرة المصرية ويحب البلد، لكن المنتخب يحتاج استقرارا فنيا وكنت مع استمرار فيتوريا خاصة أن المغرب والسنغال وكل المنتخبات الكبيرة خرجت من أمم إفريقيا مبكرا ولم يغيروا المدربين".

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وأوضح "منتخب مصر من 2017 تولى قيادته كوبر وأجيري وكيروش وفيتوريا وحسام البدري وإيهاب جلال، وهذا ما تحدث عنه محمد صلاح عندما قال إن فيتوريا لن يرحل حتى لو خسر بطولة إفريقيا، لأنه يتحدث عن استقرار فني وليس فيتوريا لشخصه".

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

حسام حسن ليس حلا لمنتخب مصر

وأضاف "حسام حسن ليس حلا لمشكلة منتخب مصر، ونحتاج مدربا قادرا على الإحلال والتجديد مثلما فعل حسن شحاتة في بطولة أنجولا 2010".



وواصل "لم أجد أي تطور في أداء منتخب مصر مع حسام حسن ضد كرواتيا، ومع فيتوريا كنا أفضل وفزنا على بلجيكا".

واختتم تصريحاته "أتمنى أن يصل منتخب مصر مع حسام حسن لكأس العالم، ولكن كنت اتمنى استمرار فيتوريا".

محمد صلاح له أسبابه في الغياب عن منتخب مصر

يرى محمد ناجي جدو مهاجم منتخب مصر السابق أن حسام حسن المدير الفني للفراعنة عليه التعامل بطريقة مختلفة مع محمد صلاح نجم ليفربول.

وغاب قائد منتخب مصر عن المعسكر الأول للفراعنة تحت قيادة حسام حسن.

وقال جدو في تصريحات لبرنامج "إنسايد سبورتس" على قناة SSC: "بالتأكيد يوجد أزمة بين حسام حسن ومحمد صلاح واعترف بها إبراهيم حسن عندما صرح بأن اللاعب لا يرد على الاتصالات، وصلاح له أسبابه في الغياب عن معسكر مارس بسبب العودة من الإصابة وحاجته للتركيز مع ليفربول".



حسام حسن يجب أن يغير معاملته مع محمد صلاح

واستدرك "لكنني واثق من احترافيته وتواجده في تصفيات كأس العالم، وعلى حسام حسن أن يغير طريقته في التعامل مع صلاح والتعامل معه بالقيمة التي يستحقها كواحد من نجوم العالم".



وأضاف هداف كأس الأمم الإفريقية 2010 "يجب أن نحضر أجيال جديدة للمنتخب بدلا من التركيز على أن يكون المدرب أجنبيا أم محليا، والسؤال هل يستحق أن يكون المدرب مع المنتخب أم لا وهذا ما يجب أن نركز عليه".

وأتم "صحيح أن بطولاتنا كلها كانت مع مدربين محليين، لكن ليس شرطا أن يكون مدرب المنتخب محليا أو أي مدرب موجود في السوق، فالمنتخبات الإفريقية تطورت وأصبحنا غير قادرين على الفوز على موزمبيق وكاب فيردي".