منتخب مصر، حسام حسن يستقر على استعادة خدمات ثنائي الأهلي بمعسكر يونيو

منتخب مصر، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن حسام حسن المدير الفني للفراعنة، استقر على استدعاء ثنائي الأهلي عمرو السولية لاعب الوسط وعمر كمال عبد الواحد، للتواجد في معسكر منتخب مصر في يونيو المقبل، والذي سيتخلله مباراتا بوركينافاسو وغينيا بيساو تصفيات كأس العالم 2026.

أضاف المصدر، أن حسام حسن تابع مباراة الأهلي الأخيرة أمام مازيمبي الكونغولي على ملعب الأخير في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأبدى إعجابه الشديد للمستوى الذي قدمه عمرو السولية أمام مازيمبي، وذكر أن السولية استعاد الكثير من مستواه الفني المعروف عنه، كما أشاد المدير الفني لمنتخب مصر بالمستوى الذي قدمه عمر كمال عبد الواحد في مباراة الأهلي وزد في الدوري الممتاز.

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عمرو السولية، فيتو

من جهة أخرى، يسعى مسئولو اتحاد الكرة إلى استصدار قرار يسمح بحضور جماهيري ضخم لمباراة مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في الجولة الثالثة بتصفيات كأس العالم 2026 والمقرر إقامتها أحد يومي 5 أو 6 يونيو المقبل باستاد القاهرة.

وتتجه نية اتحاد الكرة إلى المطالبة بحضور 50 ألف مشجع للمباراة المرتقبة.

عمر كمال عبجد الواحد، فيتو

موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن على تحديد أحد يومي 5 أو 6 يونيو المقبل موعدا لمباراة الفراعنة أمام بوركينا فاسو فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 التي تقام بالقاهرة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من الفوز فى أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي فى الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.

مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

وكانت قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، قد أوقعت منتخب مصر ضمن فرق المجموعة الأولى رفقة منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولتين الأولى والثانية

وخاض منتخب مصر مواجهتي الجولتين الأولى والثانية أمام كل من جيبوتي وسيراليون، حيث فاز في المباراة الأولى بسداسية نظيفة في استاد القاهرة، ثم فاز على سيراليون خارج الديار بهدفين نظيفين، ويعتلي صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

الأول: مصر - 6 نقاط

الثاني: بوركينافاسو - 4 نقاط

الثالث: غينيا بيساو - 4 نقاط

الرابع: سيراليون - نقطة واحدة

الخامس: إثيوبيا - نقطة واحدة

السادس: جيبوتي - بدون نقاط

ويحتاج منتخب مصر للفوز في المباراتين القادمتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، وهما المنافسين الأقوى للفراعنة في المجموعة الأولى، وحال نجح في الفوز عليهما، سيكون قد قطع شوطًا كبيرًا لانتزاع بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، حيث سيرتفع رصيده إلى 12 نقطة، وسيوسع الفارق مع المنتخبين البوركيني والغيني.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري بداية من 28 مايو المقبل بسبب معسكر منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم فى الفترة من 3 حتى 10 يونيو المقبل.

ويواجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، العديد من الأزمات قبل الأجندة الدولية في يونيو المقبل استعدادا لمباراتين حاسمتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وتكمن الأزمة الأولى في ضعف مستوى الدوري الممتاز وقلق حسام حسن خاصة بعد مباراة القمة بين ناديي الأهلي والزمالك التي أقيمت بالدوري وانتهت بفوز الأبيض بهدفين.

حسام حسن أبدى قلقه لمستوى لاعبي الفريقين معلقا لأحد أعضاء جهازه المعاون أن المباراة فقيرة فنيا ولا يوجد لاعب يلفت الأنظار مثلما كان يحدث في الماضي وتراجع مستوى معظم اللاعبين الذي سيعتمد عليهم أمام بوركينافاسو وغينيا بيساو.

ومن أبرز الأزمات التي تواجه حسام حسن هو الإصابات التي ضربت عددا من العناصر الأساسية للمنتخب الوطني أمثال محمد الشناوي وإمام عاشور، فضلا عن إصابة أحمد سيد زيزو.

ويأمل حسام حسن بعودة اللاعبين قبل معسكر يونيو المقبل.