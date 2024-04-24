الأربعاء 24 أبريل 2024
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خارج الحدود

مسئولون أمريكيون: الولايات المتحدة سلمت أوكرانيا سرا صواريخ باليستية بعيدة المدى

الحرب الروسية الأوكرانية،
الحرب الروسية الأوكرانية، فيتو

قال مسؤولون أمريكيون، الأربعاء، إن أوكرانيا بدأت لأول مرة استخدام الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي  تسلمتها من الولايات المتحدة سرا، حيث قصفت مطارا عسكريا روسيا في شبه جزيرة القرم الأسبوع الماضي والقوات الروسية في منطقة محتلة أخري.

وبحسب وكالة أسوشياتد برس الأمريكية، قال أحد المسؤولين إن بايدن وافقت على تسليم نظام الصواريخ الباليستية بعيدة المدى للجيش الأوكراني سرا في أوائل مارس والمعروفة ب ATACMS.

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البيت الأبيض بحث بعنايةمخاطر تزويد أوكرانيا بصواريخ باليستية 

ولم يقدم المسؤولان الأمريكيان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، العدد الدقيق للصواريخ التي تم تسليمها الشهر الماضي أو في أحدث حزمة مساعدات، والتي يبلغ إجماليها حوالي مليار دولار.

أضاف  مسؤول عسكري أمريكي أخر، أن البيت الأبيض والمخططين العسكريين نظروا بعناية في مخاطر تزويد أوكرانيا بنيران بعيدة المدى، وقرروا أن الوقت مناسب لإطلاقها الآن.

تحذير أمريكي لروسيا من استخدام صواريخ باليستية ضد أوكرانيا

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن إدارة بايدن حذرت روسيا العام الماضي من أنه إذا حصلت موسكو واستخدمت صواريخ باليستية طويلة المدى في أوكرانيا، فإن واشنطن ستوفر نفس القدرة لكييف.

وقال المسؤول إن روسيا حصلت على بعض هذه الأسلحة من كوريا الشمالية واستخدمتها في ساحة المعركة في أوكرانيا، مما دفع إدارة بايدن إلى إعطاء الضوء الأخضر للصواريخ الجديدة طويلة المدى.

ورفضت الولايات المتحدة تأكيد تسليم الصواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

بايدن يوقع علي حزمة مساعدات إلي أوكرانيا

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء اليوم، على قانون الأمن القومي الأمريكي الذي يضم مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، بقيمة 95 مليار دولار.

 وقال بايدن إن حزمة المساعدات المقدمة لدولة الاحتلال وأوكرانيا وتايوان يصب في مصلحة أمن الولايات المتحدة بشكل مباشر، لافتا إلى أن واشنطن  ستتحرك بشكل سريع لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

واستطرد الرئيس الأمريكى فى  كلمته، اليوم، إلى أن إرسال شحنات الأسلحة لأوكرانيا وإسرائيل سيبدأ خلال ساعات قليلة، مشيرا إلى أن واشنطن ستعمل على ضمان استخدام شحنات السلاح لأوكرانيا بالشكل الصحيح.

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