الأربعاء 24 أبريل 2024
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خارج الحدود

حريق بمنشآت طاقة في روسيا بعد هجوم أوكراني بطائرة مسيرة

أثار الحريق، فيتو
أثار الحريق، فيتو

 روسيا، أعلن فاسيلي أنوخين حاكم منطقة سمولينسك الواقعة في غرب روسيا أن حريقا شب في منشآت للوقود والطاقة في المنطقة نتيجة هجوم أوكراني بطائرة مسيرة.

وأضاف أنوخين عبر تطبيق الرسائل تيليجرام "منطقتنا تتعرض مرة أخرى لهجوم من  الطائرات المسيرة الأوكرانية. ونتيجة للهجوم على منشآت الوقود والطاقة المدنية، اندلعت حرائق في منطقتي سمولينسك ويارتسيفو".

ولم يعرف بعد ما هي المنشآت التي اشتعلت فيها النيران.

وفي إطار منفصل، قال إيجور أرتامونوف حاكم منطقة ليبيتسك في جنوب غرب روسيا إن طائرة مسيرة سقطت هناك على منطقة صناعية.

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وقال على تيليجرام إنه لم تقع إصابات، لكنه لم يذكر ما إذا كانت هناك أضرار أو الهدف المعني.

ولم يصدر بعد تعليق من أوكرانيا. ونادرا ما تعلق كييف على الهجمات داخل روسيا، لكن المسؤولين الأوكرانيين قالوا إن تدمير البنية التحتية الحيوية للطاقة والجيش والنقل في روسيا يقوض جهود الحرب الشاملة التي تشنها موسكو.

إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية 

ومن جانب آخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء عن إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية في 4 مقاطعات بالجزء الأوسط من روسيا.

وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات قام بها نظام كييف لتنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية باستخدام طائرات مسيرة على منشآت في أراضي روسيا".

وأضاف: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 8 طائرات مسيرة أوكرانية، منها: 3 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و2 في أجواء مقاطعة بيلغورود، و2 فوق مقاطعة فورونيج، و1 فوق مقاطعة سمولينسك".

ويحاول نظام كييف يوميا مهاجمة المناطق الحدودية والوسطى في روسيا، باستخدام عدة أنواع من الأسلحة كالمسيرات والصواريخ.

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طائرة مسيرة منشآت للوقود والطاقة الطائرات المسيرة الأوكرانية منطقة سمولينسك روسيا

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