الأمم المتحدة تحذر من انتشار الأمراض العقلية بين سكان غزة
حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالصحة العقلية تلالنج موفوكينج، اليوم الإثنين، من أن المرض العقلي قد يظهر بين الفلسطينيين في غزة بعد سنوات من الحرب، وفقا لشبكة سكاي نيوز.
وأضافت: " من المهم حقًا البدء بالنظر في تأثير الصراع على الصحة العقلية والنفسية للفلسطينيين في غزة على المدى الطويل".
ظهور الأمراض العقلية بين الفلسطينيين بسبب الحرب
وتابعت "بالطبع، نرى الإصابة الجسدية، ولأنها جسدية، يمكن للمرء أن يقدر مدى خطورتها، لكن الاضطراب العقلي الحاد الذي سيتحول بعد ذلك إلى قلق وأنواع أخرى من الأمراض العقلية في وقت لاحق من الحياة هو أمر مهم حقًا للبدء في التفكير فيه عمدًا."
غزة تتعرض لإبادة جماعية
وقالت السيدة موفوكينج إنها تشعر بالقلق إزاء خطر الأمراض المنقولة بالمياه والهواء، ونقص الإمدادات الطبية وخدمات الصحة الإنجابية والعقلية في الإقليم.
وأضافت: "لقد تم طمس النظام الصحي في غزة بالكامل، وتم تدمير الحق في الصحة على كافة المستويات".
أضافت المقررة الأممية، أن "إسرائيل تعمل بشكل منهجي على تجويع سكان قطاع غزة، وحرمانهم من حقوقهم، مضيفه أن "غزة تشهد إبادة جماعية بشكل لا لبس فيه.
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