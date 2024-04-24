العثور على جثتين لسيدة مجهولة الهوية وطالب غرقًا في المنيا (تفاصيل)

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة المنيا من انتشال جثة امرأة مسنة من ترعة الإبراهيمية، التي تقع في مدينة المنيا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، تحرير محضر بالواقعة، وأبلغت النيابة العامة لبدء التحقيق في الحادث

العثور على جثة مجهولة الهوية غارقة في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بإنتشال جثة امرأة في الستينات من عمرها ولم يتم تحديد هويتها بعد من ترعة الإبراهيمية، والتي تمر في مدينة المنيا بالقرب من كوبري دماريس.

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مستشفى التأمين الصحي في المنيا

تم تحرير محضر بالواقعة، وأبلغت النيابة العامة لبدء التحقيق في الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي للحفاظ عليها، وتم استدعاء الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

مصرع طالب غرقا في المنيا

كما لقي طالب مصرعه غرقًا، اليوم، في نهر النيل بمدينة المنيا، وذلك أثناء محاولته تعلم السباحة والهروب من حرارة الطقس.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، يتضمن غرق طالب في نهر النيل بناحية الكورنيش، أمام ديوان عام المحافظة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري التابع لقطاع الحماية المدنية في مديرية أمن المنيا، إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال الجثة وتبين أنها لطالب يُدعى أحمد، يبلغ من العمر 16 عامًا، مقيم بقرية بهدال التابعة للمركز.