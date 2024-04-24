الأربعاء 24 أبريل 2024
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محافظات

بـ علم مصر، مستشفى جامعة المنيا تستقبل 33 مصابا ومرافقا فلسطينيا (صور)

مستشفى جامعة المنيا
مستشفى جامعة المنيا تستقبل مصابي غزة بالإعلام المصرية، فيتو

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن مستشفيات الجامعة استقبلت 14 مُصابًا من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، و19 مُرافقًا لهم من ذويهم، جراء القصف الإسرائيلي الذي يتعرضون له بالقطاع.

رئيس الجامعة المنيا يزور مصابي غزة في المستشفى الجامعي 

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إصابة 3 أشخاص إثر انفجار أسطوانة أكسجين في المنيا

وزار رئيس الجامعة المُصابين الفلسطينيين بالمستشفى الرئيسي، برفقة الدكتور حسام شوقي، عميد كلية الطب، والدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ولفيف من الكوادر الطبية والتمريضية بمستشفيات جامعة المنيا.

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وأوضح رئيس الجامعة، أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، للرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة سُبل الدعم والرعاية الكاملة للأشقاء الفلسطينيين، واستمرارا لما تُقدمه مصر على كافة المستويات تجاه القضية الفلسطينية، فقد تم تشكيل فريق طبي من مختلف التخصصات داخل مستشفيات جامعة المنيا؛ للتشخيص وتحديد كافة المتطلبات العلاجية للمُصابين والمرضى منهم، مع تجهيز غُرف العمليات للحالات التي تستدعي تدخلات جراحية مختلفة.

وأكد جاهزية أقسام الاستقبال بالمستشفيات، وإمدادها بالمستلزمات الطبية اللازمة، مع توافر الأطقم الطبية والتمريضية، وزيادة أعداد النوبتجيات وتواجدهم طوال اليوم.

وتفقد رئيس الجامعة عنابر إقامة المرضى؛ للاطمئنان على حالتهم، مؤكدا لهم تسخير كافة احتياجاتهم في وطنهم الثاني مصر، وتوفير خدمات الإنترنت لهم  للتواصل مع أسرهم، وموجهًا بتقديم الرعاية الطبية والنفسية على الوجه الأمثل للأشقاء الفلسطينيين، حفاظًا على ما تُقدمه مصر من المُساعدات والاحتياجات؛ لتخفيف حدة المُعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني الشقيق، داعيًا المولى عز وجل، أن يشفيهم، ويحفظ بلادهم ويُسلم أهلها أجمع.

وقدم المُصابين، الشكر لجامعة المنيا، مُعبرين عن امتنانهم لما تُقدمه لهم مصر من رعاية وحسن  ضيافة واستقبال.

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