محافظ المنيا: تقديم كافة الدعم للأشقاء الفلسطينيين لحين تماثلهم للشفاء (صور)

توفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية

زار اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، مصابي غزة بالـمستشفى الجامعي بمدينة المنيا، والقادمين إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح، حيث وصل 14 مصابًا و19 مُرافقًا لهم من ذويهم من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك جراء القصف الإسرائيلي الذي يتعرضون له بالقطاع، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم وتوفير سبل الراحة للمصابين وذويهم.

رافق المحافظ، الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، وعامر طه رئيس مدينة المنيا، والدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

اطمئن المحافظ على صحة المصابين من الأشقاء الفلسطينيين، واطلع على تقرير حول حالتهم الصحية، كما طمأنهم بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم، ووجه مسئولي الصحة بتوفير الخدمات الطبية اللائقة لهم وتوفير أوجه الرعاية الكاملة، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

حرص المحافظ، على مؤازرة المصابين وذويهم مؤكدا على أن محافظة المنيا لن تتوانى عن تقديم كل الدعم للمصابين وذويهم وذلك في إطار الاهتمام الكامل الذي توليه الدولة المصرية للقضية الفلسطينية والذي يعد واجبًا علينا تجاه أخواتنا وتقديم كل الدعم والمساندة، لجميع المصابين وذويهم علي أرض عروس الصعيد.

فيما قدم المصابين وذويهم من الأشقاء الفلسطينيين الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الكامل للقضية الفلسطينية والوقوف بجانبهم، وموجهين الشكر لحسن استقبالهم في محافظة المنيا وتوفير أعلى مستوى من الخدمة والرعاية الصحية لهم ولأسرهم.

بـ علم مصر، مستشفى جامعة المنيا تستقبل 33 مصابا ومرافقا فلسطينيا (صور)

وجدير بالذكر، أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن مستشفيات الجامعة استقبلت 14 مُصابًا من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، و19 مُرافقًا لهم من ذويهم، جراء القصف الإسرائيلي الذي يتعرضون له بالقطاع.

رئيس الجامعة المنيا يزور مصابي غزة في المستشفى الجامعي

وزار رئيس الجامعة المُصابين الفلسطينيين بالمستشفى الرئيسي، برفقة الدكتور حسام شوقي، عميد كلية الطب، والدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ولفيف من الكوادر الطبية والتمريضية بمستشفيات جامعة المنيا.

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وأوضح رئيس الجامعة، أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، للرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة سُبل الدعم والرعاية الكاملة للأشقاء الفلسطينيين، واستمرارا لما تُقدمه مصر على كافة المستويات تجاه القضية الفلسطينية، فقد تم تشكيل فريق طبي من مختلف التخصصات داخل مستشفيات جامعة المنيا؛ للتشخيص وتحديد كافة المتطلبات العلاجية للمُصابين والمرضى منهم، مع تجهيز غُرف العمليات للحالات التي تستدعي تدخلات جراحية مختلفة.

وأكد جاهزية أقسام الاستقبال بالمستشفيات، وإمدادها بالمستلزمات الطبية اللازمة، مع توافر الأطقم الطبية والتمريضية، وزيادة أعداد النوبتجيات وتواجدهم طوال اليوم.

وتفقد رئيس الجامعة عنابر إقامة المرضى؛ للاطمئنان على حالتهم، مؤكدا لهم تسخير كافة احتياجاتهم في وطنهم الثاني مصر، وتوفير خدمات الإنترنت لهم للتواصل مع أسرهم، وموجهًا بتقديم الرعاية الطبية والنفسية على الوجه الأمثل للأشقاء الفلسطينيين، حفاظًا على ما تُقدمه مصر من المُساعدات والاحتياجات؛ لتخفيف حدة المُعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني الشقيق، داعيًا المولى عز وجل، أن يشفيهم، ويحفظ بلادهم ويُسلم أهلها أجمع.

وقدم المُصابين، الشكر لجامعة المنيا، مُعبرين عن امتنانهم لما تُقدمه لهم مصر من رعاية وحسن ضيافة واستقبال.