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أخبار مصر

معلومات الوزراء تبرز خطط جورجيفا في ولايتها الثانية لصندوق النقد الدولي

جورجيفا، فيتو
جورجيفا، فيتو

كشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن مخطط جورجيفا في ولايتها الثانية لصندوق النقد الدولي.

وذلك بعد نشر موقع "ذا ناشونال إنترست" مقالًا يسلط الضوء على خطط "كريستالينا جورجيفا" - العضو المنتدب الحالي لصندوق النقد الدولي، خلال ولايتها الثانية للصندوق، وذلك بعدما أثير نقاش يعكس توجهين متنافرين؛ حيث تتطلع "جورجيفا" إلى التركيز على الأساسيات للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي، بينما يرى آخرون أن الصندوق بحاجة إلى تطوير آلياته قبل وضع أي خطة للنمو الاقتصادي.

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