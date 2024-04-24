الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء غارة إسرائيلية بخان يونس

خان يونس، فيتو
خان يونس، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، باستشهاد وإصابة عدد من الأشخاص إثر غارة إسرائيلية قرب الجامعة الإسلامية شرقي مدينة خان يونس.

وقبل وقت سابق من اليوم أعلن  الدفاع المدني بقطاع غزة مساء اليوم الأربعاء انتشال 332 شهيدا من المقبرة الجماعية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حشد لواءين احتياطيين لارتكاب المزيد من الجرائم بقطاع غزة تحت قيادة الفرقة 99.
جيش الاحتلال الإسرائيلي
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، إنه قد تم تجهيز الألوية التي عملت حتى الآن على الحدود الشمالية في الأسابيع الأخيرة لمهمتها في قطاع غزة.

الاستعداد للعمليات في قطاع غزة

وأضاف جيش الاحتلال: “في إطار الاستعداد للعمليات في قطاع غزة، قام لواء كرملي (2) من لواء همبيتس (146) ولواء يفتاح (679) من لواء باشان (210) بتعزيز كفاءتهما في سلسلة من التدريبات في شمال وجنوب غزة”.

وأشار إلى أن قوات الجيش تدربوا على تقنيات القتال وتعلموا أهم الدروس والعبر من القتال والمناورات التي شهدها قطاع غزة حتى الآن.

Advertisements

سيناريوهات مختلفة بقيادة المركز الوطني للتدريب الأرضي

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه، أن لواء كرملي (2) أجري مناورة في شمال غزة، تدرب خلالها مقاتلو فريق اللواء القتالي على سيناريوهات مختلفة بقيادة المركز الوطني للتدريب الأرضي (MLA).
وفي وقت سابق، أيد مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات خارجية حجمها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وفق نتائج التصويت.

مشروع قانون المساعدات

وحسب وكالة “سبوتنيك" الروسية، حصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس جو بايدن كي يصبح قانونا.

وبحسب نتائج التصويت، صوت مجلس الشيوخ بغالبية ساحقة بلغت 75 صوتا مؤيدا مقابل 17 ضد وهو ما يزيد بكثير عن الأغلبية اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل جيش الاحتلال جيش الإحتلال الإسرائيلي فلسطين مجمع ناصر الطبي بخان يونس واشنطن

مواد متعلقة

إسرائيل تزعم تصفية نصف قادة حزب الله

مقبرة جماعية في غزة، جيش الاحتلال يرتكب مجازر دموية في جنوب القطاع، وأرقام صادمة حول الجثث المنتشلة من داخل مجمع خان يونس

دمار هائل وقنابل غير منفجرة تزن ألف رطل، فريق أممي يرصد ما حدث في خان يونس
ads

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار شاي ليبتون في الأسواق

طقس الغد، تحذير لسكان هذه المناطق من الأتربة العالقة والرمال

رسميا.. كاف يصدم اتحاد العاصمة الجزائري في أزمة نهضة بركان

تحذير من الأرصاد، حالة الطقس غدا الخميس 25-4-2024 فى مصر

بعد 5 أيام من دفنها، نيابة طنطا تستخرج جثمان سيدة توفيت بخطأ طبي

حيثيات الحكم على المتهم بالتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

تحول مفاجئ، مؤسس الجنجاويد يعلن انحيازه للجيش السوداني ضد الدعم السريع

وفاة سيدة نتيجة خطأ طبي في عملية جراحية لاستئصال المرارة بطنطا

Advertisements

منوعات

المزيد

الأسماك الإستوائية تغزو مياه أستراليا بسبب تغير المناخ

العالم ينتظر حدثًا مميزا اليوم والسر في الرقم 4، والنشطاء: يأتي كل 100 عام

للمرة الأولى منذ ٧٠ عاما، مذنب أم التنانين يدخل النظام الشمسي في هذا الموعد

اكتشاف نوع جديد من البكتيريا الفتاكة في الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار شاي ليبتون في الأسواق

انخفاض سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 24- 4- 2024

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

عناصر غذائية مهمة تناولها يوميا للمحافظة على صحتك (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أهمية العلم، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 15 من سورة النمل

مرجع المسلمين في الفقه والحديث، لمحات في حياة أم المؤمنين السيدة عائشة  

الأزهر: السعي لطلب الرزق الحلال في اليوم شديد الحر له ثواب عظيم

المزيد
الجريدة الرسمية