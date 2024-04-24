الدوري المصري، طلائع الجيش وإنبي يتعادلان سلبيا بالشوط الأول

الدوري المصري، تعادل فريقا طلائع الجيش وإنبي سلبيا بالشوط الأول خلال لقاء الفريقين باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري

مباراة طلائع الجيش وإنبي

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى وفشل الفريقين في اختراق دفاعات الآخر خلال ال45 الأولى من المباراة.

بدأت المباراة متوازنة بين الفريقين دون وجود خطورة على المرمى.

وفي الدقيقة 21 أهدر طلائع الجيش هدف التقدم بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء وقابلها أحمد نادر حواش برأسية ولكن ذهبت إلى خارج الملعب بجوار القائم.

ولم يستطع الفريقان من هز الشباك طوال الشوط الأول. وانتهت أحداث الشوط الأول بين طلائع الجيش وإنبي بدون أهداف.

تشكيل إنبي أمام طلائع الجيش

وأعلن سيد ياسين المدير الفني لفريق إنبي تشكيلة فريقه لمواجهة فريق طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة والذي جاء كالتالي؛

ويدخل إنبي المباراة بتشكيلة مكونة من: "عبدالرحمن سمير - محمد حامد - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - علي فوزي - أحمد العجوز - مودي ناصر - مصطفى دويدار - محمد حمدي - أحمد نادر حواش - رفيق كابو"

ويجلس على دكة البدلاء كل من

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البلعوطي - أحمد يوسف - محمد حتحوت - مصطفي شكشك - مروان داوود - يوسف لبيب - محمد النحاس - سيف الخشاب - صلاح زايد



ترتيب طلائع الجيش وانبي بالدوري

ويحتل الطلائع المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 16 مباراة، حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه 12 هدفا.

بينما يحتل فريق إنبى المركز الثالث في ترتيب جدول دورى nile برصيد 29 نقطة بعد أن خاض 18 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 21 هدفًا واستقبلت شباك الفريق البترولى 16 هدفا.





وتعادل فريقا إنبى والداخلية سلبيًا في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضى على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة دورى nile هذا الموسم.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه النيجيري جودوين شيكا أوكوار في مباراة انبى المقبلة بالدوري بعد انتهاء الإيقاف.

وحصل جودوين على الإنذار الثالث في مباراة بيراميدز التي انتهت بالتعادل السلبى ليغيب عن مباراة فريقه مع البنك الاهلى التي فاز بها الطلائع بهدف دون رد

فيما يغيب خالد سطوحى عن قائمة الطلائع الليلة بسبب الإيقاف حيث حصل على الإنذار الثالث في مباراة البنك الاهلى الأخيرة.

ترتيب الدوري المصري

يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز رغم تأجيل مباراته أمام الزمالك في الجولة الـ18 الماضية بسبب ارتباط الزمالك بمباراة دريمز الغاني بالكونفدرالية.

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ19

1- بيراميدز 32 نقطة

2- إنبي 29 نقطة

3- الاتحاد السكندري 28 نقطة

4- المصري البورسعيدي 28 نقطة

5- زد اف سي 27 نقطة

6- الجونة 25 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

8- مودرن فيوتشر 24 نقطة

9- طلائع الجيش 24 نقطة

10- سموحة 22 نقطة

11- الأهلي 21 نقطة

12- الزمالك 21 نقطة

13- بلدية المحلة 19 نقطة

14- البنك الأهلي 18 نقطة

15- الإسماعيلي 18 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- المقاولون العرب 12 نقطة

18- الداخلية 10 نقاط