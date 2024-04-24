الدوري المصري، موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي والقناة الناقلة

الدوري المصري، يستضيف فريق نادي بيراميدز نظيره البنك الأهلي في إطار مباريات الدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره فريق البنك الأهلي في السابعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 24 من أبريل الجاري على استاد الدفاع الجوي ضمن لقاءات الجولة 19 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة بيراميدز والبنك الأهلي على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

يسعى فريق بيراميدز الي تحقيق الفوز لتأكيد صدارته لقمة الدوري المصري في الوقت الذي يأمل البنك الأهلي اغتنام الفرصة واقتناص ثلاث نقاط تنقله الي الترتيب الثاني عشر مع الزمالك.

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بيراميدز بصدارة الدوري المصري

ويتصدر فريق بيراميدز قمة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة بعد أن خاض 15 مباراة وسجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبلت شباك الفريق السماوي 10 أهداف.

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الـ15 برصيد 18 نقطة.

قائمة بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة البنك الأهلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل البنك الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل من الجولة ١٩ من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمود مرعي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود زلاكة - إسلام عيسى

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي - فخري لاكاي

تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقرر تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز بالجولة 18 بالدوري المصري بعد صعود الزمالك إلى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، على حساب مودرن فيوتشر.

ومن المنتظر أن تحدد رابطة الأندية موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، التى من المقرر أن تكون عقب مواجهة الزمالك ودريمز الغانى.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

ترتيب الدوري المصري، يتصدر بيراميدز تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز رغم تأجيل مباراته أمام الزمالك في الجولة الـ18 الماضية بسبب ارتباط الزمالك بمباراة دريمز الغاني بالكونفدرالية.

1- بيراميدز 32 نقطة

2- زد اف سي 30 نقطة

3-إنبي 29 نقطة

4- الاتحاد السكندري 29 نقطة

5-المصري البورسعيدي 28 نقطة

6- مودرن فيوتشر 25 نقطة

7- الجونة 25 نقطة

8-سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

9- طلائع الجيش 24 نقطة

10- سموحة 22 نقطة

11- الأهلي 21 نقطة

12- الزمالك 21 نقطة

13- بلدية المحلة 19 نقطة

14-الإسماعيلي 19 نقطة

15- البنك الأهلي 18 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- المقاولون العرب 12 نقطة

18- الداخلية 11 نقاط

مباراة بيراميدز والمقاولون العرب

وفاز فريق بيراميدز على المقاولون العرب بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد الجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

جاء هدف فريق بيراميدز الأول بعد ضغط من رمضان صبحي على دفاع المقاولون ومر بالكرة داخل منطقة الجزاء ومررها ليقابلها وليد الكرتي ويسدد الكرة لتهز الشباك في الدقيقة 8.

وأحرز فيستون مايلي الهدف الثاني في الدقيقة 74 من عمر المباراة.