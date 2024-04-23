مسئولو إنبى ولاعب المصرى يتواجدون باتحاد الكرة للتحقيق معهم بأزمة لقب بطولة الجمهورية

يتواجد اليوم الثلاثاء مسئولو نادى إنبى ولاعب المصرى البورسعيدي مواليد 2003 بمقر اتحاد الكرة للتحقيق بشان الأزمة المثارة مؤخرا والخاصة بتحديد الفريق صاحب لقب بطولة الجمهورية 2003، وبعد واقعة التزوير في أوراق لاعب المصري، وأنه من مواليد 1997.

ومن المنتظر أن يتم التحقيق مع الطرفين أمام محمد الماشطة المستشار القانونى للاتحاد بشأن شكوى إنبى لحسم بطولة الجمهورية 2003.

الأهلي وإنبي يحتفلان بلقب دوري 2003

وعقب انتهاء مباراة الأهلي وإنبي الأحد الماضي في دوري الجمهورية 2003، والتي إنتهت لصالح الفريق البترولي 4-3، قام لاعبو الأهلي بالاحتفال داخل الملعب كونهم أبطال المسابقة، إعمالا للوائح المنظمة للبطولة والتي تقضي بأنه في حال تساوي فريقين في عدد النقاط وهما يحتلان صدارة الترتيب، يتم الرجوع لقاعدة النتائج المباشرة بينهما في المسابقة، والتي جاءت في صالح الأهلي.

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أما لاعبو إنبي فقد أحضروا كأسا عقب إطلاق حكم المباراة صفارته واحتفلوا بأنهم أبطال دوري الجمهورية 2003 بعد التساوي مع الأهلي في عدد النقاط، برصيد 62 نقطة، ويرون أنهم الاحق باللقب في ظل حالة التزوير التي تقدموا بشكوي فيها.

سبب احتفال إنبي بلقب دوري الجمهورية للشباب

وقام لاعبو إنبي بالاحتفال بالتتويج ببطولة دوري الجمهورية للشباب لتأكدهم من الحصول علي نقاط مباراة لعبها ضد فريق المصري بدوري الحمهورية خلال مشوارهم في بطولة دوري الجمهورية ووجود واقعة تزوير في بيانات اللاعب بأنه مواليد 1997 وليس 2003

وأوضحت مصادر أن اتحاد الكرة لديه الملف كامل وأن الجبلاية وراء تلك الأزمة بعدم إعلان نتائج الشكوي المقدمة من إنبي بشأن واقعة تزوير اللاعب وأنه حال سلامة شكوي إنبي فإن الفريق البترولي سيحصل علي 3 نقاط ويرتفع رصيده للنقطة 65 في صدارة ترتيب دوري الجمهورية للشباب.

بيان اتحاد الكرة

وأصدر اتحاد الكرة المصري بيانا عبر مركزه الإعلامي لحسم الجدل بشأن النزاع القائم بين فريقي الأهلي وإنبي مواليد 2003، بعدما احتفل كلا الفريقين كونه بطل دوري الجمهورية مواليد 2003

وجاء في بيان اتحاد الكرة أنه "طبقا للائحة فالأهلي فاز بدوري الجمهورية مواليد 2003، ولكن نادي إنبي متقدم باحتجاج لاحتساب نتيجة مباراة المصري لصالحه لتزوير لاعب، وهو ما يتم التحقيق فيه حاليا.

وشهدت مسابقة دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003، نهاية مفاجئة بعد احتفال فريقي الأهلي وإنبي بالتتويج ببطولة دوري الجمهورية للشباب بعد انتهاء المباراة الختامية بفوز الفريق البترولي 4-3.

فريقا الأهلي وإنبي 2003، فيتو

وعقب نهاية المباراة احتفل فريقا الأهلي وإنبي بالتتويج ببطولة دوري الجمهورية رغم تساوي الفريقين بعدد النقاط وهم 62 نقطة لكل منهما.

لقب دوري الجمهورية للشباب

وعلي الورق فإن الأهلي هو الأفضل من حيث الأهداف وفرق المواجهات بعدما حقق الأهلي الفوز 2-1 علي أرضه فيما حقق إنبي الفوز علي أرضه 4-3.

وكانت المواسم الماضية شهدت احتفالات لفريقين بالتتويج ببطولة دوري الجمهورية للشباب مثل الأهلي والزمالك بالإضافة لتتويج الأهلي ببطولة بسبب واقعة تزوير لأحد اللاعبين قبل ذلك.

وأكد عباس نور الدين رئيس قطاع الناشئين بالنادى المصرى أن لاعب المصرى مواليد 2003 كل أوراقه سليمة 100% وموثقة من الجهات الحكومية وعلى رئيس إنبى يثبت ما يقوله.

وقال عباس نور الدين: "كل أوراق اللاعب سليمة 100% وموثقة من الجهات الحكومية، وتم اعتماد هذه الأوراق وتم توثيق عقده فى اتحاد الكرة والمنطقة".

وأضاف: "لا نقبل أى اتهامات من أيمن الشريعى للنادى المصرى البورسعيدى، وقطاع الناشئين لا يضم أى لاعب مزور، والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فيجب عليه أن يثبت هذه الادعاءات".

وتابع: "جميع الأوراق التى قدمها اللاعب للنادى المصرى سليمة 100% من شهادة الميلاد والبطاقة الشخصية وكل أوراقه سليمة ولا يعنينا ما يقول إلا إذا ثبت ذلك التزوير، ونطلب من أيمن الشريعى اعتذارا رسميا كما اتهمنا بالتزوير حال عدم إثبات كلامه".

واختتم رئيس قطاع النشئين بالمصرى تصريحاته قائلا: "المصرى لا يهمه التتويج بالبطولات فى قطاع الناشئين، وكل هدفه أن يُخرِج لاعبين للفريق الأول، والفريق الأول حاليا يضم لاعبين من هذا القطاع وهذا الهدف".