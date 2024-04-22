أردوغان: نتطلع لفتح صفحة جديدة مع العراق، وإقامة دولة فلسطينية مفتاح السلام بالمنطقة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، أن التوتر بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وإيران يزيد من انتشار الحرب في المنطقة.

وقال الرئيس التركي: "إقامة الدولة الفلسطينية مفتاح السلام في الشرق الأوسط".

العلاقات بين تركيا والعراق

وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني:"نرغب في تعزيز تعاوننا مع العراق في كل المجالات على أساس من الاحترام المتبادل"، مشيرا إلى أن الاتفاقيات مع العراق ستشكل نقطة تحول جديدة في العلاقات بين البلدين.

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وشدد أردوغان، علي أن تركيا تتطلع لصفحة جديدة بالعلاقات مع العراق.

كما بحث أردوغان مع رئيس الوزراء العراقي الخطوات المشتركة التي يمكن أن يتخذها البلدان ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، ورحب بتصنيف العراق للجماعة على أنها محظورة.

وعبر أردوغان في لقائه مع السوداني عن اعتقاده القوي أن وجود حزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية سينتهي في أقرب وقت ممكن.

خارطة طريق للعلاقات بين تركيا والعراق

وبعد مرور 13 عاما على آخر زيارة كان حينها رئيسا للحكومة، وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلي العراق اليوم الإثنين، في زيارة تستحضر العديد من التساؤلات حول الملفات التي من المقرر مناقشتها علي طاولة المباحثات.

وبحسب موقع «الحرة»، تأتي هذه الزيارة في ظل تفاهمات توصلت إليها بغداد وأنقرة منذ العام الماضي، فيما يتعلق بحزب العمال الكردستاني، والذي صنفته الحكومة العراقية كمنظمة "منظمة محظورة" في البلاد، حيث يسعى إردوغان وفق محللين تحدثوا مع موقع "الحرة" إلى حشد دعم العراق لجهوده العسكرية ضد التنظيم.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيوقع خلال زيارته إلى بغداد في 22 أبريل على اتفاقية إطار استراتيجي ستصبح بمثابة خارطة طريق للعلاقات الثنائية.

وقال فيدان للصحفيين: "اكتملت الاستعدادات، وتم التوصل إلى تفاهمات مبدئية لتوقيع أكثر من 20 اتفاقية خلال زيارة الرئيس أردوغان للعراق، ومن المخطط له التوقيع على اتفاقية إطارية استراتيجية، ستشكل خارطة طريق للعلاقات الثنائية".

وأضاف أن تركيا تعتزم تطوير التعاون مع العراق في مختلف المجالات بما فيها مكافحة الإرهاب.

وأشار فيدان إلى أن "مثل هذا التعاون مهم للأمن الإقليمي. وستصبح العلاقات بين العراق وتركيا مثالية في منطقتنا".

وذكرت صحيفة "حريت" التركية أنه من المقرر خلال المحادثات التي ستجري في بغداد وأربيل (كردستان العراق)، أن يتم بحث القضايا الاقتصادية، إلى جانب مناقشة إنشاء مركز عمليات مشترك لمكافحة الإرهاب وقواعد تركية دائمة في شمال العراق بعمق 30-40 كلم، ومنطقة أمنية في مناطق "هاكورك" و"متينا" و"زاب" و"غارا"، حيث توجد قواعد رئيسية لحزب العمال الكردستاني (PKK).

وقال إردوغان، إن قضية المياه ستكون واحدًا من أهم بنود جدول أعماله، وكذلك هناك مطالب عراقية بشأن نقل الغاز الطبيعي والنفط عبر تركيا، وسنعمل على حل القضيتين.

وعقدت مباحثات برلمانية تركية - عراقية، في أنقرة، الأربعاء والخميس، خلصت إلى أن من مصلحة البلدين التحرك بشكل مشترك لمكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، وأن زيارة إردوغان ستشكل نقطة تحول مهمة للغاية.

زيارة أردغان إلي العراق

وخلال السنوات الأخيرة، كانت العلاقات بين العراق وتركيا متوترة، بسبب الحملات العسكرية التي ينفذها الجيش التركي ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية، بما في ذلك إقليم كردستان ومنطقة سنجار الجبلية، فضلا عن الخلافات المتعلقة بحصة بغداد من مياه نهري دجلة والفرات وتصدير النفط.

مطاردة حزب العمال الكردستاني

ويخوض حزب العمال الكردستاني تمردا مسلحا ضد السلطات التركية منذ العام 1984، حيث يشن من الحين والآخر عمليات داخل البلاد وضد قوات الأمن والجيش. فيما ترد تركيا بعمليات عسكرية واسعة على معاقل الحزب في شمال سوريا والعراق.

وأقامت أنقرة التي تهدد بتوسيع عملياتها هذا الصيف، عشرات القواعد العسكرية في كردستان العراق لمحاربة حزب العمال الكردستاني، وفق فرانس برس.

أزمة المياة بين العراق وتركيا

كذلك تتفاوض بغداد مع أنقرة منذ سنوات بشأن التوصل إلى اتفاقية تتعلق بحصتها في المياه، لكن دون الوصول إلى تقدم يذكر.

ويعاني العراق من انخفاض مقلق لمستوى نهري دجلة والفرات، حيث تتهم بغداد مرارا جارتيها تركيا وإيران بالتسبب في خفض كميات المياه الواصلة إلى أراضيها، بسبب بنائهما السدود على النهرين.

ويطالب العراق منذ سنوات بتقسيم مياه نهري دجلة الفرات إلى 3 حصص بنسبة الثلث لكل بلد، مستندا إلى القواعد الدولية التي تقر بحق كل دولة متشاطئة على نهر دولي في الحصول على حصة عادلة ومعقولة من مياه ذلك النهر.