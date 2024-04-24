إزالة 163 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية حملات مكثفة لإزالة التعديات علي أملاك الدولة منذ انطلاق أعمال حملات الموجة 22 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك خلال المرحلة الثالثة والأخيرة والتي بدأت من يوم 20 أبريل الجاري وتستمر حتي 9 مايو المقبل.

تمكنت الحملات اليوم من تنفيذ 73 قرارات إزالة تعديات علي أرضي أملاك الدولة بعدد من مراكز ومدن وأحياء المحافظة، ووصل إجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثالثة من الموجة 22 عدد (163) قرار إزالة تعدٍ علي أملاك الدولة.

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جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي بكل حزم لكافة اشكال التعديات علي اراضي الدولة والأراضي الزراعية وأهمية الحفاظ على حق الدولة واسترداد أراضيها وإزالة التعديات عليها في اطار الموجة 22 لإزالة التعديات، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة، وبالتنسيق والتعاون مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية من خلال التنسيق والتعاون مع اللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية انطلاق اعمال المرحلة الثالثة والاخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق محافظة الدقهلية والتي بدأت من يوم السبت 20 ابريل الجاري وتستمر حتي 9 مايو المقبل.

الموجة 22 لإزالة التعديات

وصرح "المحافظ" بأن ما تم تنفيذه اليوم ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22 تنفيذ 73 قرار إزالة تعد علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة، منهم 45 حالة تعدٍ بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة 1302 متر مربع ولاية الصرف والأوقاف بمراكز المنصورة، الجمالية، المنزلة، المطرية، و14 حالة تعدٍ بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 7قيراط 20سهم ولاية الصرف بمركز الجمالية، وكذلك 14 تعدٍ علي الأرض الزراعية الخاصة بمساحة 2680 متر مربع بمراكز منية النصر، المنزلة.

تنفيذ 163 قرار إزالة تعديات علي أملاك الدولة

واوضح " مختار " بأن إجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثالثة من الموجة 22، و163 قرار إزالة تعدي علي أملاك الدولة والأرض الزراعية الخاصة، منها 99 قرار إزالة تعدٍ بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة 3257 مترا مربعا و27 قرار إزالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 1 فدان و13 قيراطا 19 سهما، و37 تعدٍ علي الأرض الزراعية الخاصة بمساحة 14807 متر مربع.

لا تهاون مع المخالفات

ووجه المحافظ بضرورة اتخاذ كافة إجراءات التحفظ علي الأراضي المستردة خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة وإعادة الأراضي الي سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت، مشيرا إلي أنه لا تهاون مطلقا مع أي مخالفات علي الأراضي الزراعية ايا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة.

وأشار "مختار" إلي أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ اعمال الازالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة..

جاءت تصريحات "محافظ الدقهلية" بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الأملاك بالمحافظة والذي اوضح ان الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء المشار إليها..

وفي هذا الصدد سبق وأن وجه المحافظ لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا علي أهمية إعداد التقارير الدورية المصورة لموقف الازالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الادارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

غرفة عمليات للمتابعة

والجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة كافة المعوقات من خلال ادارة الأملاك بالمحافظة وجهات الولاية ومديرية الأمن وأقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

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