الأربعاء 24 أبريل 2024
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أخبار مصر

إزالة مخزن وتعديات على الأراضي الزراعية في حملة مكبرة بكرداسة

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي الأراضي الزارعية, فيتو

تلقت محافظة الجيزة من خلال صفحة الفيس بوك الرسمية عددا من شكاوى المواطنين بشأن تضررهم من وجود تعديات على الأراضي الزراعية وبناء مخزن وعدد من العقارات تحت الإنشاء بمنطقة أبو رواش بمدينة كرداسة.


رفع تشوينات النفايات والمخلفات بالمنيرة

 

وكانت قد تلقت محافظة الجيزة شكوى بشأن قيام أحد الأشخاص باستغلال قطعة أرض فضاء بمنطقة بشتيل بجوار جامع فلفل بحي المنيرة في فرز وتشوين النفايات البلاستيكية بهدف إعادة تدويرها مرة أخري.


وعلي الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي المنيرة بسرعة رفع تشوينات النفايات والمخلفات البلاستيكية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب قطعة الأرض وذلك لوجودها داخل منطقة سكنية مما يهدد أمن وسلامة العقارات المجاورة للخطر، بالإضافة إلى عدم تنفيذه أشتراطات الحماية المدنية.

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نهر الطريق بمنطقة كفر طهرمس ببولاق الدكرور
 

و وجه محافظ الجيزة رئيس حى بولاق الدكرور بإزالة سوقا عشوائيا للباعة الجائلين والمفترشين مقام بالمخالفة بنهر الطريق بمنطقة كفر طهرمس ببولاق الدكرور وذلك بعد تلقي العديد من شكاوي المواطنين لتأثيره على حركة المارة والمركبات بالمنطقة نظرا لحجم الإشغالات المتسبب بها الباعة علي الرغم من قيام المحافظة بإنشاء العديد من الأسواق الحضارية البديلة بحي بولاق لتوفير احتياجات المواطنين. 
وقد شنت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور وشركة المرافق حملة لفتح الشارع امام حركة سير المواطنين وإزالة تعديات السوق العشوائي وفروشات الباعة وتحرير حركة المرور  بمحيطه.

وأسفرت الحملة عن رفع ٢٢ ميزان لباعة جائلين مفترشين للطريق العام و١١ عربه كارو وتروسيكل وترولي لبيع الخضراوات والفاكهة متمركزين بمنتصف الطريق و٢١٠ كرسي وترابيزة تابعين لمقاهي وكافيهات متعدية علي الجزر الوسطي وارصفة المشاة وسيارة نصف نقل وعدد ٤ مركبات توك توك وتم أتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين وإعادة تنظيم الشارع وفتحه أمام حركة المرور ورفع كفاءة مستوى النظافة به.

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احمد راشد محافظ الجيزة الجيزة حي بولاق الدكرور سيارة نصف نقل محافظ الجيزة محافظة الجيزة منطقة بشتيل مدينة كرداسة

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