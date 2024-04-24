الأربعاء 24 أبريل 2024
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محافظات

إزالة 49 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

حملة إزالة بأسيوط،
حملة إزالة بأسيوط، فيتو

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مواصلة جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة.

 المرحلة الثالثة من الموجة 22

ووفق بيان، تم إزالة 49 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22 للإزالات التي يتم تنفيذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لجهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

إزالة 49 حالة تعدٍ بمساحة 7459 متر مربع

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بمراكز أسيوط والغنايم والقوصية ومنفلوط بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قد تمكنت من إزالة 49 حالة تعد بمساحة 7459 متر مربع حيث تم في مركز أسيوط إزالة 16 حالة تعد على أراضي حماية نيل وأملاك طرق وكباري بمساحة 1589 متر مربع وحالتين تعد بالبناء على أراضي زراعية ملك أهالي بمركز الغنايم بمساحة 263 مترا فضلا عن حالة تعد بالبناء على أرض أملاك دولة بمركز منفلوط بمساحة 175 متر مربع بالإضافة إلى 30 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية بمركز القوصية على مساحة 5432 متر مربع. 

وأشار محافظ أسيوط إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية واللواء عبدالرحمن عامر  رئيس مركز ومدينة أسيوط ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ومحمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ونوابهم وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وباستخدام معدات الوحدات المحلية.

إنهاء ظاهرة وضع اليد على أراضي الدولة بشكل كامل

وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأية محاولة للبناء العشوائي بدون تراخيص مؤكدًا ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولة تعطيل إجراءات إزالة التعديات، مشيرًا إلى أن الهدف من موجات الإزالة استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل موجهًا رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن بتكثيف عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة والتصدي بكل حسم للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة تلك التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

إزالة 14 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف خلال اجازاة العيد بأسيوط

إزالة 27 حالة تعد على أراضي تابعة للإصلاح الزراعى خلال الموجة 22 بأسيوط

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة الإزالات واستقبال أية بلاغات على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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