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محافظات

رئيس جامعة بني سويف يستقبل وفدا من نادي بيراميدز لبحث التعاون المشترك

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف يستقبل وفدا من نادي بيراميدز

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الاثنين، المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، والمهندس عمر مدحت المدير التنفيذي لـ نادي بيراميدز، والدكتور أحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة انوفيشن، ومصطفى طنطاوي مدير العلاقات العامة بالنادي، وشريف جمال.

 

وفد من نادي بيراميدز يزور جامعة بني سويف  

 وجاء ذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعة والنادي في إطار الإعداد لبروتوكول تعاون بين الجانبين في المجال الرياضي والعلاج الطبيعي، بما يعود بالفائدة على جميع منتسبي الجامعة، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شعبان مستشار رئيس الجامعة للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد هاشم الأستاذ بكلية التربية الرياضية.

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 وأوضح رئيس الجامعة، أن اللقاء يأتي في إطار بحث سبل التعاون بين الجامعة والنادي في المجال الرياضي والطبي، فضلاُ عن التعاون في مجال تقديم الخدمات المتنوعة لأبناء محافظة بني سويف وشمال الصعيد ضمن خطة الجامعة لتعزيز سبل التعاون بين الجامعة والمؤسسات المختلفة، لافتًا إلى أن الجامعة لديها منظومة طبية ورياضية متكاملة والتي تجسدها كليات القطاع الطبي والمستشفيات الجامعية وكلية التربية الرياضية والتي تمتلك بنية تحتية متميزة تضم العديد من الملاعب الرياضية.

 

رئيس نادي بيراميدز الرياضي

 من جانبه أكد المهندس ممدوح عيد، حرص النادي على دعم كافة الجهود التي تسعى إلى تعزيز نشاط القطاع الرياضي داخل محافظة بني سويف بإعتبارها نقطة البداية التي انطلق منها النادي، موضحًا أن جامعة بني سويف تعد بيتًا للعلم والخبرة بالمحافظة بما لديها من علماء وباحثين في التخصصات العلمية المختلفة، حيث تمثل ركيزة تنموية كبيرة يعتمد عليها في المرحلة الراهنة في تنفيذ العديد من الأعمال التنموية في شتى المجالات.

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