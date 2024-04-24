الأربعاء 24 أبريل 2024
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دين ودنيا

الأزهر: السعي لطلب الرزق الحلال في اليوم شديد الحر له ثواب عظيم

حالة الطقس
حالة الطقس

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الاجتهاد في السعي على طلب الرزق الحلال في اليوم شديد الحر عمل جليل، له ثواب عظيم.

ثواب العمل في الجو شديد الحرارة 

فقد مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ فَرَأى أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ جَلَدِهِ وَنَشَاطِهِ فَقَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: 

«إِنْ كَانَ خَرَجَ يِسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوُيْنِ شَيْخَينِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانِ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعفَّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رَيِاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ». [أخرجه الطبراني]

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حالة الطقس اليوم الأربعاء 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة  نهارا على  القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد حار على السواحل الشمالية الشرقية.

وتتجاوز درجات الحرارة الأربعينات فى بعض المدن لأول مرة فى ربيع 2024

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  فى الليل والصباح الباكر  على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا.

وأشارت إلى أنه لأول مرة خلال ربيع 2024 من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم الأربعاء  41 درجة مئوية فى الظل بينما جنوب الصعيد 42 درجة مئوية.

حيث تتأثر البلاد بكتلة هوائية جنوبية شديدة الحرارة مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا مما يؤدى إلى ارتفاع في درجات الحرارة فيسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية الشرقية
 

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تحذير من الأرصاد، حالة الطقس غدا الخميس 25-4-2024 فى مصر

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ذروة الموجة الحارة، حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 - 4 - 2024 في مصر

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تحذير من الأرصاد، حالة الطقس غدا الخميس 25-4-2024 فى مصر

ذروة الموجة الحارة، حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 - 4 - 2024 في مصر
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