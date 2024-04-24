تحذير من الأرصاد، حالة الطقس غدا الخميس 25-4-2024 فى مصر

أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الخميس حيث من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء ومائلا للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

ويسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وسيناء وجنوب الصعيد حار على السواحل الشمالية.



ويزيد التعرض للشمس من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدلا ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد.

Advertisements

ووجهت الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة الموجة الحارة أبرزها عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة والاكثار من تناول السوائل وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وارتداء غطاء للرأس.

درجات الحرارة

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة الصغرى: 29

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى: 27



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة الصغرى: 29

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة الصغرى:30