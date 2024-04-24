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محافظات

تجديد اعتماد كلية الهندسة بجامعة المنصورة

رئيس جامعة المنصورة،
رئيس جامعة المنصورة، فيتو

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر- رئيس جامعة المنصورة تجديد اعتماد كلية الهندسة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

تجديد اعتماد كلية الهندسة بجامعة المنصورة 

اعتمد مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء  برئاسة  الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تجديد اعتماد كلية الهندسة بجامعة المنصورة.

وأثنى الدكتور شريف خاطر- على جهود  أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب للحفاظ على جودة العملية التعليمية ومستوى الخريجين والبرامج التعليمية المتميزة التي تواكب سوق العمل والحرص على التطور ومواكبة المستجدات بما يلبي التطلعات المستقبلية للجامعة والمجتمع والارتقاء بها للوصول لتجديد اعتماد الكلية. 

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كما أشاد رئيس الجامعة بالتعاون المثمر مع الهيئة للوصول للاعتماد المؤسسي واعتماد الكليات وتجديد اعتمادها، موجهًا الشكر للهيئة على الدعم الفني والأكاديمي التي قدمته للجامعة للحصول على الاعتماد الأكاديمي كأول جامعة حكومية معتمدة في مصر، مشيرا إلى دور الجامعة ومركز ضمان الجودة  في دعم الكليات المتقدمة للاعتماد وتجديد الاعتماد على المستوى الفني واللوجستي.

جامعة المنصورة تطلق قافلة لقرية الحوتة بالمنزلة

وعلى صعيد آخر، أطلقت جامعة المنصورة قافلة طبية متكاملة إلى قرية الحوتة بمركز المنزلة، تحت رعاية  الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة،  والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشملت القافلة التخصصات الطبية المختلفة، كما ضمت  خدمات بيطرية، وزراعية، وتوعوية، ورياضية، وشارك فيها نخبة من أكفأ أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من كليات الطب، وطب الأسنان والطب البيطري، والتمريض والزراعة.

 كما انضمت لأول مرة كلية التربية الرياضية للقافلة تحت شعار "اكتشف موهبتك "  لتحقيق أقصى أنواع التميز فى استقطاب المواهب الرياضية المتميزة من الأطفال والشباب وضمهم إلى بعض النوادي بمحافظة الدقهلية.

وأكد الدكتور شريف خاطر حرص جامعة المنصورة على المضي قدما في المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، إيمانا بدور الجامعة المنوط فى تحقيق تكامل بين الجانب الأكاديمي والمجتمع المدنى من أجل المساهمة فى بناء الجمهورية الجديدة وإقامة بنية تحية متطورة، وتقديم خدمات مجتمعية متكاملة تتسق والمكانة التي يستحقها المواطن المصري.


 أنشطة القافلة المتكاملة 
 تم الكشف على 499 حالة وتحويل 82 حالة الى مستشفيات جامعة المنصورة وتم الكشف في تخصصات طب الأطفال طب وجراحة العيون، التوليد وأمراض النسا، الأمراض الجلدية، الأمراض الباطنة، الأنف والأذن والحنجرة، طب المخ والأعصاب، جراحة العظام، الأمراض الصدرية، طب الأسنان.

وتضمنت القافلة البيطرية إجراء الكشف وتقديم العلاج إلى الحيوانات المختلفة أبقار وجاموس - ماعز وأغنام - الدواب - الحيوانات الأليفة - الباطنة والمعدية - الجراحـة.
وفى قافلة التوعية الصحية لكلية التمريض تم تقديم التوعية الصحية لـ 133 في موضوعات متعددة تضمنت: الوقاية من أنيميا نقص الحديد، الوقاية من النزلات المعوية، الحوادث المنزلية وإسعافاتها الاولية في حالة حدوثها، الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، الصحة الانجابية بمشتقاتها، الفحص الذاتي للثدي، الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية، الإسعافات الأولية، القدم السكري، الاجهاد الحراري
وفى القافلة الرياضية تم اجراء  الاختبارات البدنية والنفسية وتم تقسيم أطفال القرية وعددهم 193 طفل إلى خمس مجموعات لتطبيق القياسات البدنية والنفسية.
وفى قافلة الإرشاد الزراعي للمزارعين  تم الاجتماع مع الفئات المستهدفة للتخصصات المختلفة  أعضاء هيئة التدريس المشاركين في القافلة وهم  صغار مربي المجترات والمزارعين، صغار مربي الدواجن وربات المنازل، المهندسين الزراعيين، المرشدين الزراعيين، مديري الجمعيات ومجالس ادارتها، ممثلين عن المجتمع المدني.

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