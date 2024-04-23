جامعة المنصورة تطلق قافلة طبية متكاملة في قرية الحوتة بالمنزلة

أطلقت جامعة المنصورة قافلة طبية متكاملة توجهت إلى قرية الحوتة بمركز المنزلة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

التخصصات بالقافلة

وشملت القافلة التخصصات الطبية المختلفة، كما ضمت القافلة خدمات بيطرية، وزراعية، وتوعوية، ورياضية، وقام بالمشاركة فيها نخبة من أكفأ أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من كليات الطب، وطب الأسنان والطب البيطري، والتمريض والزراعة، كما انضمت لأول مرة كلية التربية الرياضية للقافلة تحت شعار "اكتشف موهبتك" لتحقيق أقصى أنواع التميز فى استقطاب المواهب الرياضية المتميزة من الأطفال والشباب وضمهم إلى بعض النوادى بمحافظة الدقهلية.

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وأكد الدكتور شريف خاطر على حرص جامعة المنصورة على المضى قدما فى المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، إيمانا بدور الجامعة المنوط فى تحقيق تكامل بين الجانب الأكاديمي والمجتمع المدنى من أجل المساهمة فى بناء الجمهورية الجديدة وإقامة بنية تحتية متطورة، وتقديم خدمات مجتمعية متكاملة تتسق والمكانة التي يستحقها المواطن المصري.



تأتى هذه القافلة فى إطار اهتمام جامعة المنصورة بتحقيق تميز وإنجاز فى تحقيق رسالتها فى خدمة المجتمع، وتنمية البيئة وتعزيز استفادة المجتمع من الخبرات الأكاديمية فى كافة المجالات، كما أن الجامعة أولت اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى توفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال مشاركتها على مستوى واسع فى مبادرة حياة كريمة التى تتبناها الجمهورية الجديدة فى إدراك الدولة المصرية لمسئوليتها فى دعم فئات المجتمع البسيطة، وذلك بالاستفادة من الخبرات الأكاديمية المتميزة، ودمج الطلاب فى أنشطة القوافل وتحفيزهم للمشاركة فى الأنشطة المجتمعية.

وقد تضمنت أنشطة القافلة المتكاملة:

الكشف على 499 حالة



في القافلة الطبية تم الكشف على 499 حالة وتم تحويل 82 حالة إلى مستشفيات جامعة المنصورة وتم الكشف في تخصصات: طب الأطفال طب وجراحة العيون، التوليد وأمراض النسا، الأمراض الجلدية، الأمراض الباطنة، الأنف والأذن والحنجرة، طب المخ والأعصاب، جراحة العظام، الأمراض الصدرية، طب الأسنان، وتضمنت القافلة البيطرية إجراء الكشف وتقديم العلاج إلى الحيوانات المختلفة أبقار وجاموس - ماعز وأغنام – الدواب - الحيوانات الأليفة - الباطنة والمعدية - الجراحـة.



وفى قافلة التوعية الصحية لكلية التمريض تم تقديم التوعية الصحية إلى عدد 133 في موضوعات متعددة تضمنت: الوقاية من أنيميا نقص الحديد، الوقاية من النزلات المعوية، الحوادث المنزلية وإسعافاتها الاولية في حالة حدوثها، الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية، الصحة الإنجابية بمشتقاتها، الفحص الذاتي للثدي، الاستخدام الامن للمضادات الحيوية، الإسعافات الأولية، القدم السكري، الإجهاد الحراري.

وفى القافلة الرياضية تم إجراء الاختبارات البدنية والنفسية وتم تقسيم أطفال القرية وعددهم 193 طفلا إلى خمس مجموعات لتطبيق القياسات البدنية والنفسية.

وفى قافلة الإرشاد الزراعي للمزارعين: تم الاجتماع مع الفئات المستهدفة للتخصصات المختلفة للسادة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في القافلة وهم: صغار مربي المجترات والمزارعين، صغار مربي الدواجن وربات المنازل، المهندسين الزراعيين، المرشدين الزراعيين، مديري الجمعيات ومجالس إدارتها، ممثلين عن المجتمع المدني.

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