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أخبار مصر

جامعة عين شمس تنظم المسابقة الدولية التمهيدية لجسر اللغة الصينية

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

نظم معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس المسابقة الدولية التمهيدية لجسر اللغة الصينية، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة والسفير لياو لي تشيانغ سفير الصين بالقاهرة.

جاء ذلك إشراف المستشار الوزير لو تشون شنغ مدير المكتب التعليمي بالسفارة الصينية والدكتور ناصر عبدالعال مدير معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس، وخوانغ لو يانغ المدير الصيني للمعهد.

معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس ينظم المسابقة الدولية التمهيدية لجسر اللغة الصينية

أقيمت المسابقة بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة عين شمس يوم الإثنين الموافق ٢٢ أبريل، بمشاركة ٢٦ متسابق من الجامعات المصرية والخاصة ومعاهد كونفوشيوس في مصر

شارك فى المسابقة جامعات عين شمس والقاهرة وحلوان وبنها والفيوم وبني سويف والمنيا والأقصر والجامعة المصرية الصينية ومصر للعلوم والتكنولوجيا و٦ أكتوبر والأهرام الكندية وبدر والجامعة البريطانية والمعهد العالي للغات والترجمة.

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جامعة عين شمس 

وقد بدأت المسابقة الدولية بالامتحان التحريري للمستوى السادس في اللغة الصينية بقاعات كلية الألسن ثم قدم كل متسابق عرض لغوي وثقافي وفني وامتحان شفوي على مسرح قاعة المؤتمرات بالجامعة.

واستقرت لجنة التحكيم المكونة من ٦ محكمين صينيين على تصعيد المتسابقين الفائزين للمسابقة النهائية المزمع تنظيمها بأحد الفنادق الكبرى بمدينة القاهرة يوم ١٢ مايو المقبل.

شهد الحفل رؤساء أقسام اللغة الصينية ولفيف من الأساتذة المتخصصين في الدراسات اللغوية الصينية والطلاب من الجامعات المصرية وتم تغطية الحدث إعلاميا من خلال وسائل الإعلام الصينية.

يذكر أنه تم تنظيم المسابقة بالتعاون مع المكتب التعليمي والعلمي بالسفارة الصينية.

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