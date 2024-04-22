نص استقالة رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية: شبح يوم 7 أكتوبر يطاردني حتي الآن

قال موقع أكسيوس الأمريكي اليوم الإثنين، نقلا عن مصدر إسرائيلي إنه من المتوقع أن تؤدي استقالة رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية اهارون حاليفا إلى تسريع استقالة مسؤولين كبار آخرين في الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام بالشاباك.

استقالة رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له اليوم الإثنين ، أن رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية تقدم باستقالته بعد الإقرار بمسؤوليته عن الإخفاقات التي سمحت بوقوع الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في الـ 7 من أكتوبر الماضي.

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ويعد الجنرال حاليفا، الذي يخدم في جيش الاحتلال منذ 38 عاما، واحدا من أبرز القادة الذين قالوا إنهم لم يتوقعوا الهجوم وفشلوا في منعه والتصدي له.

حالة من الترقب لتعيين خليفة حاليفا

وووفقا لـ "اكسيوس" قال حاليفا في خطاب الاستقالة "شعبة المخابرات تحت قيادتي لم ترقَ لمستوى المهمة الموكلة إلينا، شبح ذلك اليوم الأسود يطاردني منذ ذلك الحين."، وذلك علي حد وصفه.

وبعد استقالة حاليفا، من منصبه على خلفية الاخفاقات في التصدي لهجوم "طوفان الأقصى"، تسود حالة من الترقب لتعيين خلفيته في هذا التوقيت الحرج لإسرائيل خلال حربها على قطاع غزة، وتوسع الصراع علي الجبهة الشمالية.