متابعات ميدانية مكثفة لـ 30 هيئة شبابية ورياضية بالقليوبية

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بـ القليوبية، متابعي الإدارات الفرعية بمتابعة ميدانية مستمرة ومكثفة لمراكز الشباب على مستوى المحافظة، شملت 30 مركز شباب بمختلف الإدارات الفرعية.

متابعات ميدانية لمراكز الشباب بالقليوبية

كما شملت المتابعات مراجعة العضويات بعدد من مراكز الشباب واستيفاء السجلات المالية والإيصالات ومراجعة عوامل الأمن والسلامة الخاصة بالملاعب وحمامات السباحة حرصا على أمن وسلامة المترددين، كذلك التأكد من الإلتزام وتخفيض استهلاك الكهرباء، متابعة حمامات السباحة والتأكد من توافر شروط الأمن والسلامة لأكاديميات السباحة وترشيد الكهرباء وإطفاء الإضاءة الخارجية لقاعات الافراح وللمركز ماعدا أمام الكاميرات وإقامة جميع المباريات قبل المغرب وإغلاق إضاءة الملاعب بعد المباريات في حالة عدم الاستخدام والأمن والسلامة والأنشطة والعضوية ومستحقات الوزارة والضرائب وكسب العمل ومواعيد فتح وغلق المركز ودواعي الأمن والسلامة وطفايات الحريق وتم تدوين الملاحظات في سجل المتابعة.

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متابعة مراكز شباب بالقليوبية

شملت المتابعة 4 مراكز شباب بكفر شكر، و6 مراكز بإدارة بنها، و3 مراكز بإدارة شبرا الخيمة ونادي، ومركز في قليوب، و4 مراكز بإدارة طوخ، و5 مراكز شباب بإدارة شبين القناطر.

تهدف المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب إلى التأكيد على التزام العاملين، وتقديم الخدمات، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمراكز، وكذلك مراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية وتنفيذ الأنشطة.

تأتي المتابعات بناء علي تعليمات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بالمتابعات المستمرة والمكثفة على مراكز الشباب للتأكد من التزامها لتقديم أفضل الخدمات للمترددين، وذلك وفقا لسياسة وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة متابعة المراكز، لضمان التزام العاملين وتقديم أفضل الخدمات لأن مراكز الشباب خدمة مجتمعية، تفتح أبوابها للجميع الفئات والإعمار.