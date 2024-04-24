الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى في ثاني أيام عيد الفصح اليهودي ارتفع إلى 532 مستعمرا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

غلق الحرم الإبراهيمي

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل لمدة يومين تزامنا مع عيد الفصح اليهودي.

وحدثت الاقتحامات تحت حماية شرطة الاحتلال، بل وقامت شرطة الاحتلال بإبعاد الطواقم الصحفية من باب السلسلة خلال تغطيتهم لاقتحامات المستوطنين.

ارتفاع عدد المستوطنين

وسبق ان ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بارتفاع عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى في ثاني أيام عيد الفصح اليهودي إلى 420.

Advertisements

ويعد ذلك ارتفاعا عن الرقم الأول الذي أعلنته دائرة الأوقاف الإسلامية بقيام 234 مستوطنا ومتطرفا باقتحام المسجد الأقصى.

نادي الأسير الفلسطيني

كما أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن ان قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

ويأتي ذلك فيما أعلن الدفاع المدني بغزة عن انتشال 51 جثمانا من المقبرة الجماعية في ساحة مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة.