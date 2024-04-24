الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل

قوات الاحتلال، فيتو
قوات الاحتلال، فيتو

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى في ثاني أيام عيد الفصح اليهودي ارتفع إلى 532 مستعمرا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

غلق الحرم الإبراهيمي

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل لمدة يومين تزامنا مع عيد الفصح اليهودي. 

وحدثت الاقتحامات تحت حماية شرطة الاحتلال، بل وقامت شرطة الاحتلال بإبعاد الطواقم الصحفية من باب السلسلة خلال تغطيتهم لاقتحامات المستوطنين.

ارتفاع عدد المستوطنين

وسبق ان ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بارتفاع عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى في ثاني أيام عيد الفصح اليهودي إلى 420. 

Advertisements

ويعد ذلك ارتفاعا عن الرقم الأول الذي أعلنته دائرة الأوقاف الإسلامية بقيام 234 مستوطنا ومتطرفا باقتحام المسجد الأقصى.

نادي الأسير الفلسطيني

كما أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن ان قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

ويأتي ذلك فيما أعلن الدفاع المدني بغزة عن انتشال 51 جثمانا من المقبرة الجماعية في ساحة مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

قتلى وجرحى بين جنود الاحتلال الإسرائيلي في قصف صاروخي لحزب الله

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المسجد الأقصى الحرم الابراهيمى عيد الفصح اليهودي قوات الاحتلال الإسرائيلي الاسير الفلسطيني

مواد متعلقة

مئات المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى في ثاني أيام عيد الفصح

أول تعليق من الأزهر على دعوات ذبح قرابين الفصح اليهودي في المسجد الأقصى

اقتحام المسجد الأقصى.. جرائم الاحتلال الإسرائيلي مستمرة ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية.. مخطط خبيث لتهويد القدس.. وحكومة نتنياهو تساعد المتطرفين للتغطية على حالة التفكك الداخلي

جماعة يهودية متطرفة تدعو إلي ذبح قربان عيد الفصح داخل المسجد الأقصى
ads

الأكثر قراءة

ظهور محمد الدرة بجوار والده في خطبته تثير الجدل، والنشطاء يكشفون حقيقة استشهاده

وقف إصدار تصاريح العمل للمصريين في الكويت

مجلس الوزراء السعودى يعلن عن مشروع ضخم جديد بين المملكة ومصر

تحذير من الأرصاد، حالة الطقس غدا الخميس 25-4-2024 فى مصر

بائعة سمك عن حملة «خليه يعفن»: مفيش حاجة هتنزل (فيديو وصور)

سعر الدولار في السوق السوداء، الأخضر وصل لكام اليوم الأربعاء 24-4-2024

المروحة السقف بـ 2500 جنيه، أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق

المقاطعة تنتصر، رئيس غرفة بورسعيد: 70% انخفاضا في أسعار الأسماك

Advertisements

منوعات

المزيد

للمرة الأولى منذ ٧٠ عاما، مذنب أم التنانين يدخل النظام الشمسي في هذا الموعد

اكتشاف نوع جديد من البكتيريا الفتاكة في الفضاء

من الحب ما قتل، غاص تحت الماء للزواج من حبيبته فمات غرقًا بعد موافقتها (فيديو)

ماتت بعد شهرين، طفلة تخفي عن والديها تعرضها لعضة كلب خوفا من العقاب

المزيد

خدمات

المزيد

البيض يتراجع 8 جنيهات، وهذه أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024

أسعار الخضراوات اليوم، البامية ترتفع لـ 65 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 24-4-2024 بالأسواق

يقترب من 26 ألف دولار، سعر القصدير اليوم الأربعاء 24-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

مع قرب شم النسيم.. أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في السلاسل الغذائية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مرجع المسلمين في الفقه والحديث، لمحات في حياة أم المؤمنين السيدة عائشة  

الأزهر: السعي لطلب الرزق الحلال في اليوم شديد الحر له ثواب عظيم

الجامع الأزهر يناقش "العبادات وأثرها في المجتمع" بملتقى القضايا المعاصرة

المزيد
الجريدة الرسمية