مؤلفات إيهاب عز الدين وأعمال عربية وغربية في الأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا لأعمال المؤلف الموسيقي وعازف البيانو ايهاب عز الدين، بقيادة المايسترو أيمن محيي الدين وذلك في تمام الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 26 أبريل الجاري، على المسرح المكشوف بالأوبرا.

حفل مؤلفات إيهاب عز الدين

ويتضمن الحفل تقديم أغاني منها: "نهاية حب، تحت قطرات المطر، أحببتك قبل أن أعرفك، سندباد، لا تطفئ القمر، ألف ليلة حب، قلب ينبض بالحب".

إلى جانب نخبة من أعمال أشهر مؤلفات الموسيقى العربية منها: "نبتدى منين الحكاية، يا زهرة في خيالي، أنت عمرى، أنت الحب، قديش كان فيه ناس وألف ليلة وليلة بالإضافة لبعض المؤلفات العالمية منها تانجو(Tangos) وأغنية لأدلين (ballade pour adeline).

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