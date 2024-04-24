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ثقافة وفنون

محمد شرارة بين كورساكوف وعبد الوهاب في أمسية شهرزاد بالعربي بدار الأوبرا (صور)

أمسية شهرزاد بالعربي،
أمسية شهرزاد بالعربي، فيتو

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد أمسية فنية مميزة على مسرحها الصغير، وحملت عنوان "شهرزاد بالعربي" وقادها عازف الفيولينة المايسترو محمد شرارة وشارك خلالها المطربان بسملة كمال وخالد حلمي. 

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أمسية شهرزاد بالعربي

ومع الأعمال العربية والعالمية استمتع الجمهور بمؤلفات شهيرة وبارزة نالت الاعجاب والاستحسان كان منها مقتطفات من سيرينادة للوتريات لـ تشايكوفسكي، لونجا رياض السنباطي، لونجا يورجو بكانوس، مقتطفات من شهرزاد لـ ريمسكي كورساكوف،قلبي دليلي لـ ليلي مراد، انت عمري - الف ليلة وليلة لـ ام كلثوم ، المنصورة لـ عطية شرارة، النهر الخالد -الفن -ليه ياعين لـ محمد عبد الوهاب، موج البحر لـ مياس اليماني، نسم علينا الهوا لـ فيروز.

 

المايسترو محمد شرارة 

يذكر أن محمد شرارة ينتمي لأسرة موسيقية، فهو حفيد الموسيقار الراحل عطية شرارة ووالده عازف التشيللو أشرف شرارة، ووالدته عازفة البيانو إيمان سامي، وكلاهما أستاذ في معهد الكونسرفتوار.

و بدأ مشواره الفنى عازفا لآلة الفيولينة ثم اتجه للقيادة منذ ثلاث سنوات عقب فترة تأهيل عبر ورش فنية للقيادة الموسيقية في روسيا، سويسرا ومصر. 

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أمسية شهرزاد بالعربي المايسترو محمد شرارة الأوبرا دار الأوبرا شهرزاد بالعربي

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