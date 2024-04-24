الأربعاء 24 أبريل 2024
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ثقافة وفنون

عرض أفلام روائية قصيرة وتسجيلية في نادي سينما أوبرا الإسكندرية

نادي سينما أوبرا
نادي سينما أوبرا الاسكندرية، فيتو

تعرض دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن فعاليات نادى سينما أوبرا الإسكندرية بالتعاون مع المركز القومي للسينما، اثنين من الأفلام الروائية القصيرة هما "وثالثهما"، و"باب البحر" إلى جانب الفيلم التسجيلي "البر المزيون". 

نادي سينما أوبرا الإسكندرية 

ويأتي ذلك في تمام السابعة من مساء يوم السبت المقبل الموافق 27 أبريل الجاري، على مسرح سيد درويش “أوبرا الإسكندرية”. 

ويعقب عرض الأفلام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر بمشاركة مخرجي الأفلام حمدي وهبة، إسراء أسامة، أحمد عصام.

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