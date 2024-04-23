بطولة إفريقيا للكرة الطائرة، الدماطي: النجاح الكبير للبطولة يعكس مكانة الأهلي

الكرة الطائرة ، عبر محمد الدماطي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة ‏بنجاح البطولة على كافة المستويات، وإشادة الجميع بالأجواء المثالية التي أقيمت بها المنافسات، والتي انتهت اليوم بفوز الأهلي ‏باللقب الإفريقي على حساب فريق مولودية بوسالم والتأهل لبطولة العالم للأندية.‏

وأشاد الدماطي بالجهود الكبيرة التي قامت بها اللجان المختلفة من أجل خروج المنافسات بالشكل الذي استحق إشادة واسعة من ‏جانب الوفود والفرق التي شاركت بالبطولة‎.‎

ووجه التهنئة إلى الجهاز الفني واللاعبين بعد الفوز ببطولة إفريقيا للمرة السادسة عشرة فى تاريخ النادى‎.‎

وأشاد رئيس اللجنة بدور الجمهور في دعم اللاعبين، وتحفيز الفريق بشكل كبير للفوز باللقب، مؤكدًا أن نجاح البطولة ‏يعكس قدرات الأهلي ومكانته على الصعيد الدولي.‏

نهائي البطولة الأفريقية للأندية

وتأهل الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، لبطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز 3-0 أمام فريق مولودية بوسالم التونسي، في نهائي البطولة الأفريقية للأندية، المقامة حاليا على صالة النادي الأهلي بالجزيرة بمشاركة عدد كبير من الأندية.

وتوج الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي بلقب بطولة إفريقيا ليحصد اللقب للمرة الـ16 في تاريخه، ويتأهل لبطولة العالم للأندية.‏

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الجزيرة، وشهدت سيطرة كبيرة من جانب لاعبي الأهلي، بفضل ‏الاستقبال المميز والإعداد المثالي والضربات الساحقة.‏

الشوط الأول شهد تميز لاعبي الفريق في حائط الصد والإرسال المتقن، وانتهى بتقدم الفريق بنتيجة 25- 21، قبل أن ينهي ‏الفريق الشوط الثاني متقدمًا بنتيجة 25- 17، ثم تفوق في الشوط الثالث بنتيجة 25- 18 ليحصد اللقب عن جدارة واستحقاق.‏

وجاء تتويج الفريق بلقب إفريقيا، ليؤكد على تحليهم بالشخصية القوية والرغبة الأكيدة في حصد البطولة بعد أيام قليلة من الفوز ‏ببطولة الدوري، بجانب التتويج بلقب كأس السوبر المصري في وقت سابق.‏

الأهلي يصل نهائي البطولة الأفريقية

وتأهل الفريق الأول لـ الكرة الطائرة بالنادي الأهلي إلى نهائي البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري المقامة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

ووصل الأهلي إلى نهائي البطولة الأفريقية لـ الكرة الطائرة بعد الفوز على النصر الليبي بنتيجة (3-0)، في الدور قبل النهائي.

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وكان الأهلي قد تصدر ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة بعد الفوز في كل مبارياته أمام الإسمنت الإثيوبي والعدالة ‏الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.‏

خدمات طبية شاملة في بطولة إفريقيا لـ الكرة الطائرة

وحرصت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» بالنادي برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، على توفير خدمات طبية شاملة على هامش البطولة.

وأكدت اللجنة الطبية بالبطولة تواجد طواقم من الأطباء وسيارات إسعاف مجهزة بمقر النادي بالجزيرة، خلال المباريات التي تقام على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء.

وتم تسليم كافة الفرق والوفود المشاركة في البطولة قائمة بأسماء اللجان المعاونة وعلى رأسها اللجنة الطبية؛ تحسبا لأي طوارئ، سواء في الملاعب أو فنادق الإقامة.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق: الإسمنت الإثيوبي والعدالة ‏الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.‏