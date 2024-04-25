تراجع حجم واردات مصر من البن

أسعار البن، كشفت نشرة التجارة الخارجية لشهر يناير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع فاتورة واردات مصر من البن غير محمص غير منزوع منه الكافيين.

وأشارت النشرة التى حصلت فيتو على نسخة منها، إلى أن حجم واردات مصر من البن غير محمص غير منزوع منه الكافيين خلال يناير 2024 سجلت 14 مليونا و459 ألف دولار مقابل 20 مليونا و895 ألف دولار خلال يناير 2023.

تراجع واردات البن غير محمص

ولفتت النشرة إلى تراجع فى حجم واردات هذا الصنف بقيمة 6 ملايين و436 ألف دولار وبنسبة تراجع 30,8.

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استهلاك البن

وتستهلك مصر نحو 70 ألف طن من البن سنويا، كماتزداد معدلات الاستهلاك بنحو 25 إلى 30 % خلال فصل الشتاء.

لأول مرة في مصر، تفاصيل نجاح زراعة البن في الأراضي المكشوفة

تجارب مستمرة على مدار حوالى 40 عاما لزراعة البن الذى يدخل فى صناعة القهوة، بعد دخول أشجار البن كهدية من دولة اليمن، كما أنه لعدم وجود صوب زراعة فى الفترة من عام 1985م منعت ظهور هذه الشجرة للنور داخل مصر، إلا أن مركز بحوث البساتين بمدينة القناطر الخيرية، والتابع لوزارة الزراعة، حمل على عاتقه التجارب من أجل نجاح هذه الزراعة لأول مرة فى مصر، وتبدأ الحصاد الفعل لتؤكد نجاح هذه التجارب الطويلة.

زراعة البن في مصر

نجح الباحثون في معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية في تحقيق نتائج إيجابية جديدة في زراعة أشجار البن بالأراضي المكشوفة، وتحقيق إنتاجية جيدة من الفدان الواحد في خطوة أولية لزيادة المنزرع من مساحات البن الذي تستورد مصر منه سنويا قرابة الـ70 طنا.

وكانت فيتو انفردت قبل عدة أشهر بنجاح تجارب زراعة البن في محطة بحوث البساتين بالقناطر، حيث كانت مازالت التجارب تحت التقييم حيث استهدفت الوصول إلى مرحلة جيدة من أقلمة النبات في البيئة المصرية، خاصة وأن زراعات البن في مصر تتم تحت أشجار المانجو والنخيل لتوفير احتياجات البن من الظل والرطوبة، لكن لأول مرة يتم تحقيق نتائج جيدة على مستوى الإنتاجية في الزراعة بالأراضي المكشوفة بعد نجاح المعاملات الزراعية المختلفة التي نفذها الفريق البحثي على مستوى برامج التغذية السمادية والتقليم المناسبة لأشجار البن وتم الوصول لإنتاجية بلغت 1.5 طن للفدان، وتم حصادها خلال الأسابيع الماضية.

وكشف الباحثون أن البن يحتاج إلى مناطق تتمتع بمناخ خاص لرفع جودة الثمار، وأن التجربة الأخيرة نجحت في منطقة القناطر بشكل خاص لتوافر العوامل المناخية الملائمة للإنتاج، لافتين إلى أن محطات معهد بحوث البساتين مستمرة في إنتاج الآلاف من شتلات أشجار البن وتم بيعها وتوزيعها على المزارعين والمشاتل المختلفة في عدة محافظات مع دعم المزارعين ببرامج التسميد والرعاية القياسية، وذلك في محافظات البحيرة والإسماعيلية وقنا والأقصر وعدة مناطق آخرى، وجاري الآن متابعة معدلات الإنتاج ونسب الكافيين في البن بكل منطقة للوقوف على أفضل المناطق الملائمة لزراعته في الجمهورية لإنتاج القهوة المصرية بجودة مرتفعة.

نجاح زراعة البن في مصر

وشهدت محطة بحوث البساتين بالقناطر الخيرية في الفترة بين أعوام 2007 وحتى 2010 تجارب لإنتاج البن، أجريت على مجموعة من الأشجار تعود لأحد أصناف البن العربي الواردة إلى مصر على سبيل الهدية من دولة اليمن، ووردت إلى مصر عام 1979، وتم زراعتها في المحطة وتم معاملتها لسنوات طويلة كأشجار زينة دون منحها الاهتمام الكافي كأشجار ذات قيمة اقتصادية مهمة، حيث تمتد أشجار البن في المحطة على أكثر من فدان، قبل أن يقوم الفريق البحثي المتخصص في الأشجار والفواكه الاستوائية الاهتمام بأشجار البن المنزرعة بالمحطة وتحقيق نتائج جيدة تعطي أملا في دخول مصر عالم زراعة البن.