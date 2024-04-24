محافظ أسوان يناقش مع سفير جورجيا زيادة إقبال الأفواج السياحية (صور)

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سفير دولة جورجيا بمصر ميخائيل تيجيشفيلى، وذلك بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والآثار والهوية البصرية، والمهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولي.

أشاد اللواء أشرف عطية بالإيجابية والجدية في التعامل وتحويل الأفكار والرؤى والمقترحات التي تم تناولها خلال زيارة السفير فى نوفمبر الماضى إلى إجراءات سريعة تم ويتم تنفيذها على أرض الواقع، والتي من أبرزها الجاهزية لتوقيع إتفاقية تآخي بين مدينتي أسوان وسفانيتي، فضلًا عن التنسيق مع الشركات الكبرى والمستثمرين بدولة جورجيا للإستفادة من الجرانيت والرخام الأسوانى، علاوة على قيام شركات السياحة بتنظيم زيارات ورحلات إلى أسوان لزيارة المعالم السياحية والمناطق الأثرية بها.

Advertisements

خطاب شكر

أضاف أنه سيتم إرسال خطاب شكر لوزارة الخارجية للجهود المتميزة التي قام بها سفير دولة جورجيا الصديقة لتوطيد العلاقات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية بين دولته والدولة المصرية.

أضاف أشرف عطية أننا نعمل بفكر ورؤية متكاملة لاستغلال المزايا النسبية لأسوان ومنها الثروات التعدينية والمحجرية، بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتنوعة.

ولفت إلى أن ذلك يتكامل مع ما يتم داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة حجم الأنشطة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وهو ما يخلق بدوره فرص عمل، وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

فيما قدم سفير جورجيا شكره لمحافظ أسوان على حفاوة الاستقبال، وإطلاعه على كافة المقومات التى تتفرد بها هذه المحافظة، وهو الذي دفعه للاهتمام بفتح آفاق للتعاون بزيادة تدفقات السياحة الجورجية مع توقيع اتفاقية التآخي، علاوة على التنسيق بين إحدى جامعات دولة جورجيا الهامة وجامعة أسوان لتوقيع بروتوكول تعاون لتبادل الخبرات والطلاب، وليتم الاستفادة من القطاع الطبى لطب الأسنان والتمريض لديهم، وبالتوازي الإستفادة من قطاع التاريخ والآثار بجامعة أسوان.

وأعرب عن سعادته لزيارة محافظة أسوان وما شاهده من الإنجازات الكبيرة التى يتم تحقيقها خلال الفترة الحالية.

وفي نهاية اللقاء أهدى محافظ أسوان درع المحافظة لسفير جورجيا تعبيرًا واعتزازًا وتقديرًا لعلاقات الصداقة بين البلدين.