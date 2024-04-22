الإثنين 22 أبريل 2024
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محافظات

وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ أسوان يتفقدان سوق الأحمدية الحضاري بمنطقة الجيش (صور)

وزيرة التضامن ومحافظ
وزيرة التضامن ومحافظ اسوان

تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، يرافقها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  سوق الأحمدية الحضارى بمنطقة الجيش، والتى تقع على مساحة إجمالية تصل إلى 2000 م2، وتم الانتهاء من إنشاؤها بتكلفة بلغت نحو 12 مليون جنيه، لتضم 104 محال متنوع الأنشطة منهم 88 محلًا تجاريًا يتم تنفيذهم على مرحلتين للخضراوات والفاكهة، فضلًا عن 16 محلًا سيتم تخصيصها للأسماك والدواجن شاملة المرافق والخدمات، وأيضًا كافتيريا، ودورات مياه للرجال والسيدات وذوى الإعاقة، وبرجولات ومظلات وأحواض للزراعات المختلفة، وكاميرات للمراقبة.

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تفقد الوزيرة مكونات السوق 

وأثناء تفقد الوزيرة والمحافظ لمكونات السوق بمرافقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، فضلًا عن مسئولى الجهات المعنية.

أكدت وزيرة التضامن الإجتماعى على أن الوزارة ستقوم بتقديم حزمة من المزايا والإقراض الميسر للعمالة غير المنتظمة، علاوة على تأمين البضاعة الخاصة بالعمالة، وغيرها من المزايا والخدمات التى تعمل الوزارة لتوفيرها للعمالة غير المنتظمة، لافته إلى أن ذلك سيساهم فى تحقيق الإستقرار المعيشى والأسرى، وبالتالى الأستدامة للأنشطة المتنوعة التى سيقومون بتنفيذها بهذا السوق.

فيما أشار اللواء أشرف عطية إلى أنه سيتم الإسراع بإنهاء إجراءات التسليم ليتم توفير جهة مختصة لإدارتها للحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال، مؤكدًا على أهمية الإلتزام أيضًا بنهو المكان المخصص لإنتظار السيارات، ومراعاة توفير مداخل ومخارج ورامبات وممرات للسوق لتسهيل حركة الباعة والمواطنين المترددين عليها، وخاصة أنه تم تأمينه ليضاف هذه السوق الحضارى والنموذجى لسلسلة السويقات التى يتم تنفيذها بمختلف مدن ومراكز لتفريغها من الباعة الجائلين والعشوائيات.

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أسوان ‌وزيرة‌ ‌التضامن‌ ‌الاجتماعي سوق عمالة ‭ ‬للعمالة‭ ‬غير‭ ‬المنتظمة

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