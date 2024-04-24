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رياضة

موقف برشلونة من بيع لامين يامال إلى باريس سان جيرمان

لامين يامال نجم برشلونة
لامين يامال نجم برشلونة الصاعد، فيتو

رفض مسئولو برشلونة الإسباني، مناقشة أي عروض من باريس سان جيرمان لضم لامين يامال لاعب الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية موقف نادي برشلونة وإدارته بقيادة، خوان لابورتا، من عرض باريس سان جيرمان لضم الجوهرة، لامين يامال، بعدما أكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أمس الأربعاء، أن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان يحلم بضم يامال إلى فريقه ليعوض رحيل، كيليان مبابي.

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ووفقًا للتقرير أن باريس سان جيرمان يريد دفع 200 مليون يورو للتعاقد مع يامال في الصيف المقبل، رغم أن شرطه الجزائي في عقده مع برشلونة يصل إلى مليار يورو.

وقالت "ماركا": “ليس هناك أي قلق أو خوف من عرض باريس سان جيرمان، بسبب قيمة الشرط الجزائي ورغبة اللاعب في البقاء، يرى برشلونة أنه على باريس سان جيرمان دفع الشرط الجزائي البلاغ مليار يورو إذا كانوا يرغبون في ضم اللاعب وهناك موافقة من خلاله، إلا أنه هناك رفضًا تامًا وبأي حال من الأحوال لن يتم التفريط في يامال”.

ويأتي ذلك على الرغم من الضغوط التي يتعرض لها برشلونة على المستوى الاقتصادي والذي يحاول باريس سان جيرمان استغلالها لإجبار لابورتا على الموافقة.

ووفقًا للتقرير أن برشلونة يريد التفريط في بعض اللاعبين الآخرين مثل رافينها، فرينكي دي يونج، حتى يستطيع شراء ما يحتاجه من صفقات جديدة هدفها استقرار الفريق بالموسم المقبل.

بجانب أن خطة برشلونة هي تطوير اللاعبين الشباب مثل يامال، باو كوبارسي، هيكتور فورت وفيرمين لوبيز لأنهم مستقبل النادي والكرة الإسبانية.

باريس سان جيرمان يخطط لخطف موهبة برشلونة

وكانت تقارير صحفية إسبانية كشفت أمس الأربعاء عن وجود تفكير لدى مسؤولي فريق باريس سان جيرمان في التعاقد مع موهبة فريق برشلونة الإسباني لامين يامال خلال الميركاتو القادم.

باريس سان جيرمان يخطط لخطف لامين يامال من برشلونة

وأكدت صحفية "سبورت " أن باريس سان جيرمان يخطط بشكل فعلي لخطف لامين يامال لتعويض رحيل كيليان مبابي بإنتهاء الموسم الجاري لإنتهاء عقده مع الفريق الفرنسي.

وذكرت الصحيفة أن هناك استعدادًا لدى الفريق الفرنسي في التوقيع مع صاحب الـ16 عامًا بقيمة 200 مليون يورو بشرط إنهاء اللاعب عقده مع برشلونة والذي يحتوي علي شرط جزائي بمبلغ مليار يورو.

كما أشارت إلى تحديد مسؤولو باريس قائمة لبعض البدائل تحسبًا لفشل التعاقد مع لامين يامال وضمت القائمة برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي ورافائيل لياو جناح ميلان.

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