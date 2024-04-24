السيطرة على حريق بالمدينة الجامعية للبنات في أسوان
شب حريق محدود في المدينة الجامعية للبنات بمنطقة صحاري والتابعة لجامعة أسوان، اليوم، الأربعاء، دون وقوع إصابات.
لا توجد خسائر في الأرواح
ذكرت جامعة أسوان، في بيان لها، أن الحريق شب نتيجة ماس كهربائي بشقة سكنية بالمدينة الجامعية بصحاري ولا توجد خسائر في الأرواح، حيث أن الطالبات كانوا متواجدين داخل مقر الجامعة بكلياتهم المختلفة لأداء امتحانات الميد تيرم والعملى.
وأضاف البيان أن الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة فور علمه بالواقعة بالتوجه مباشرة إلى مقر المدينة الجامعية بصحاري يرافقه الدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ولفيف من القيادات الإدارية بالجامعة وأمر بإحالة الواقعة للتحقيق الفوري.
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