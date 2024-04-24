مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بحدائق أكتوبر

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم بمنطقة حدائق أكتوبر، اليوم الأربعاء، ونقلت سيارات الإسعاف الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

مصرع وإصابة4 أشخاص في حادث تصادم بحدائق أكتوبر



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري بمنطقة حدائق أكتوبر، ووجود مصابين جراء الحادث.



وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص، تبين مصرع عامل وإصابة 3 آخرين إثر تصادم 3 سيارات إحداهم نقل، وظهرت كثافات مرورية نتيجة الحادث.

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ونقل مرفق الإسعاف المصابين إلى المستشفى ووضع الجثة في المشرحة، ويعمل رجال المرور على رفع آثار الحادث وتيسير حركة السيارات وسحب الكثافات.



ويتولى رجال المباحث إجراء التحريات وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة.

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